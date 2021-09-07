عضو البرلمان العربى: سنغطى أكبر عدد من المراكز لمتابعة الانتخابات المغربية

وأكد النائب القحطانى، فى تصريح له قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى المغرب، ضمن وفد البرلمان العربى، حرص البرلمان العربى على المشاركة فى متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية، مشيرا إلى أن البرلمان العربى وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة فى مختلف مراحلها.
وقال إن الوفد سيلتقى خلال مهمته بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات، منوها إلى حرص وفد البرلمان العربى على تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى عدد من المدن المغربية، وكذلك متابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وأشار القحطانى إلى أن وفد البرلمان العربى سيلتقى اليوم، السفيرة آمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، المعنى بالإشراف على العملية الانتخابية.
وأوضح أن الوفد سيقوم بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقر لـ عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان المشارك فى متابعة العملية الانتخابية، والذى سيتم إرساله إلى الجهات المعنية فى المملكة المغربية.
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