السعودية: إحباط محاولة تهريب 233 كيلوجرامًا من الحشيش

جدة - نرمين السيد - أحبطت السلطات الأمنية فى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 233 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، عبر الساحل الشرقى للمملكة، إضافة إلى القبض على 7 متهمين خلال العملية، من بينهم 3 يمنيين وسوريان، ومصرى، وأردنى.





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