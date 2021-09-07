بكين ترد على الناتو: يكيل بمكيالين والنووى ضرورى لأمننا القومى

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، على "قلق الحكومة الصينية البالغ ومعارضتها الشديدة لتصور الناتو لتهديد نووى صينى".

وقال وانج، إن الصين تنتهج استراتيجية نووية دفاعية، وتبقى أسلحتها النووية عند "أدنى حد ضرورى لأمنها القومى"، مضيفًا أن للصين سياستها الخاصة أيضًا، وهى ألا تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية تحت أى ظرف من الظروف.

كما اتهم وانج الناتو بـ"الكيل بمكيالين"، قائلاً: "إذا كان الناتو يهتم حقًا بالحد من التسلح، فعليه رفض عقلية الحرب الباردة والتخلى عن هذه السياسة".

ولم يعلق متحدث الخارجية الصينية على ما تردد بشأن تشييد الصين لصوامع صواريخ جديدة.

وكان ستولتنبرج، أعرب خلال مؤتمر لحلف الناتو فى كوبنهاجن، أمس الإثنين، عن قلقه من تشييد الصين لصوامع جديدة للصواريخ، محذرًا دول الغرب من أنه يمكن استخدامها لزيادة قدرات بكين النووية بصورة كبيرة.