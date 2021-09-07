تنسيق كلية تمريض 2021 || تفاصيل الالتحاق بكلية تمريض في جميع المحافظات

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تنسيق كلية تمريض 2021، من أكثر ما يشغل بال آلاف من طلاب الثانوية العامة في الوقت هو تنسيق كلية تمريض 2021، حيث ان نتيجة التنسيق قد صدرت صباح أمس الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، حيث قد أعلن السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن التنسيق الخاص بكلية التمريض للشُعبة العلمية في جميع المحافظات المصرية، والتعرف على الدرجات الخاصة بالتنسيق تابعونا.تنسيق كلية تمريض 2021
لقد تم الاعلان عن تفاصيل تنسيق كلية تمريض 2021 من قبل المسؤولين داخل وزارة التعليم العالي، حيث قد جاء الحد الادني للقبول في كليات التمريض اجمالي مئتين وستة وخمسون درجة، اما عن اعلى الجامعات التي اعلنت عن تنسيق كلية تمريض فإنها كلية تمريض المنصورة، حيث قد قبلت من 339 درجة، وقد جاءت التفاصيل كالاتي:
- تمريض المنصورة 339
- تمريض طنطا 338
- تمريض بور سعيد 336
- تمريض دمياط 330
- تمريض الزقازيق 324
- تمريض دمنهور 324
- تمريض المنوفية بشبين الكوم 323
- تمريض المنيا 309
- تمريض أسيوط 308
- تمريض جنوب الوادي 308
- تمريض سوهاج 302
- تمريض بنها 300
- تمريض كفر الشيخ 285
- تمريض القاهرة 284
- تمريض أسوان 282
- تمريض مطروح 282
- تمريض الإسكندرية 272
- تمريض عين شمس 268
- تمريض بني سويف 266
- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 260
- تمريض الفيوم 257
- تمريض حلوان 256
- كلية تمريض جامعة الإسكندرية الحد الأدنى 66.3% للشعبة العلمية.
- – كلية تمريض جامعة عين شمس الحد الأدنى 65.3% للشعبة العلمى.
- كلية التمريض جامعة المنيا الحد الأدنى 75.5% للعام الدراسي الجديد.
- – كلية تمريض جامعة أسيوط الحد الأدنى 75.1% للعام الدراسى الجديد2021.
- – كلية التمريض جامعة جنوب الوادى 75.1% للعام الدراسى الجديد2021.
- – كلية التمريض جامعة سوهاج 73.7% الحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة.
- – كلية التمريض جامعة كفر الشيخ الحد الأدنى 69.5% المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.
- – كلية التمريض جامعة القاهرة الحد الأدنى 69.5%للعام الدراسي الجديد.
- – كلية التمريض جامعة أسوان الحد الأدنى 68.8% للمرحلة الثانية لشعبة العلمى.
- – كلية التمريض جامعة مطروح الحد الأدني لتنسيق 68.8% للمرحلة الثانية شعبة العلمى.
- – كلية التمريض جامعة بنى سويف الحد الأدنى 64.9% لشعبة العلمى.
- – كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية الحد الأدنى 63.7% بشعبة العلمى.
- – كلية تمريض جامعة الفيوم الحد الأدنى 62.7% لشعبة العلمى.
- – كلية التمريض جامعة حلوان الحد الأدنى 62.6% لشعبة العلمى.
الوسوم
تنسيق كلية تمريض 2021، من أكثر ما يشغل بال آلاف من طلاب الثانوية العامة في الوقت هو تنسيق كلية تمريض 2021، حيث ان نتيجة التنسيق قد صدرت صباح أمس الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، حيث قد أعلن السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن التنسيق الخاص بكلية التمريض للشُعبة العلمية في جميع المحافظات المصرية، والتعرف على الدرجات الخاصة بالتنسيق تابعونا.تنسيق كلية تمريض 2021
لقد تم الاعلان عن تفاصيل تنسيق كلية تمريض 2021 من قبل المسؤولين داخل وزارة التعليم العالي، حيث قد جاء الحد الادني للقبول في كليات التمريض اجمالي مئتين وستة وخمسون درجة، اما عن اعلى الجامعات التي اعلنت عن تنسيق كلية تمريض فإنها كلية تمريض المنصورة، حيث قد قبلت من 339 درجة، وقد جاءت التفاصيل كالاتي:
- تمريض المنصورة 339
- تمريض طنطا 338
- تمريض بور سعيد 336
- تمريض دمياط 330
- تمريض الزقازيق 324
- تمريض دمنهور 324
- تمريض المنوفية بشبين الكوم 323
- تمريض المنيا 309
- تمريض أسيوط 308
- تمريض جنوب الوادي 308
- تمريض سوهاج 302
- تمريض بنها 300
- تمريض كفر الشيخ 285
- تمريض القاهرة 284
- تمريض أسوان 282
- تمريض مطروح 282
- تمريض الإسكندرية 272
- تمريض عين شمس 268
- تمريض بني سويف 266
- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 260
- تمريض الفيوم 257
- تمريض حلوان 256
- كلية تمريض جامعة الإسكندرية الحد الأدنى 66.3% للشعبة العلمية.
- – كلية تمريض جامعة عين شمس الحد الأدنى 65.3% للشعبة العلمى.
- كلية التمريض جامعة المنيا الحد الأدنى 75.5% للعام الدراسي الجديد.
- – كلية تمريض جامعة أسيوط الحد الأدنى 75.1% للعام الدراسى الجديد2021.
- – كلية التمريض جامعة جنوب الوادى 75.1% للعام الدراسى الجديد2021.
- – كلية التمريض جامعة سوهاج 73.7% الحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة.
- – كلية التمريض جامعة كفر الشيخ الحد الأدنى 69.5% المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.
- – كلية التمريض جامعة القاهرة الحد الأدنى 69.5%للعام الدراسي الجديد.
- – كلية التمريض جامعة أسوان الحد الأدنى 68.8% للمرحلة الثانية لشعبة العلمى.
- – كلية التمريض جامعة مطروح الحد الأدني لتنسيق 68.8% للمرحلة الثانية شعبة العلمى.
- – كلية التمريض جامعة بنى سويف الحد الأدنى 64.9% لشعبة العلمى.
- – كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية الحد الأدنى 63.7% بشعبة العلمى.
- – كلية تمريض جامعة الفيوم الحد الأدنى 62.7% لشعبة العلمى.
- – كلية التمريض جامعة حلوان الحد الأدنى 62.6% لشعبة العلمى.
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