تنسيق كلية تمريض 2021 || تفاصيل الالتحاق بكلية تمريض في جميع المحافظات

تنسيق كلية تمريض 2021، من أكثر ما يشغل بال آلاف من طلاب الثانوية العامة في الوقت هو تنسيق كلية تمريض 2021، حيث ان نتيجة التنسيق قد صدرت صباح أمس الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، حيث قد أعلن السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن التنسيق الخاص بكلية التمريض للشُعبة العلمية في جميع المحافظات المصرية، والتعرف على الدرجات الخاصة بالتنسيق تابعونا.

تنسيق كلية تمريض 2021

لقد تم الاعلان عن تفاصيل تنسيق كلية تمريض 2021 من قبل المسؤولين داخل وزارة التعليم العالي، حيث قد جاء الحد الادني للقبول في كليات التمريض اجمالي مئتين وستة وخمسون درجة، اما عن اعلى الجامعات التي اعلنت عن تنسيق كلية تمريض فإنها كلية تمريض المنصورة، حيث قد قبلت من 339 درجة، وقد جاءت التفاصيل كالاتي:

تمريض المنصورة 339

تمريض طنطا 338

تمريض بور سعيد 336

تمريض دمياط 330

تمريض الزقازيق 324

تمريض دمنهور 324

تمريض المنوفية بشبين الكوم 323

تمريض المنيا 309

تمريض أسيوط 308

تمريض جنوب الوادي 308

تمريض سوهاج 302

تمريض بنها 300

تمريض كفر الشيخ 285

تمريض القاهرة 284

تمريض أسوان 282

تمريض مطروح 282

تمريض الإسكندرية 272

تمريض عين شمس 268

تمريض بني سويف 266

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 260

تمريض الفيوم 257

تمريض حلوان 256

تفاصيل تنسيق كلية تمريض 2021