“بالاسم ورقم الجلوس” رابط نتائج توجيهي والإكمال twjihi.ps الدورة الثانية (الضفة – غزه) 2021

رابط نتائج توجيهي والإكمال twjihi.ps في الثانوية العامة الفلسطينية، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي انهى الطلاب الاختبارات النهائية للدورة الأولى في 25 أغسطس 2021، وقامت وزارة التربية والتعليم بإعلان الانتهاء من فحص ومراجعة جميع نتائج الطلاب وقامت بتحديد موعد الإعلان عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطلاب.

استخراج نتائج الضفة وقطاع غزه

وقد تم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى في بداية يوليو 2021 الماضي وترقب طلاب الدورة الثانية والراغبين في الحصول على خيار الإكمال موعد اختبارات الدورة الثانية، ويكون خيار الإكمال هذا هو ما قامت وزارة التربية والتعليم بتحديثه في نظام الثانوية العامة فيها، حيث اتاحت للطلاب الناجحين في الدورة الأولى ولم يحصلوا على الدرجات التي تؤهلهم للجامعات التي يرغبوا فيها من الدخول مع طلاب الدورة الثانية ليقوموا بالامتحان في المواد التي يرغبوا في تحسين درجاتها.

إعلانات وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالفترة الماضية واليوم بالعديد من الإعلانات:

قامت الوزارة بإعلان نتائج ادورة الأولى في أول يوليو 2021.

تم تحديد بداي اختبارات الدورة الثانية والإكمال في 14 أغسطس وحتى 25 أغسطس 2021.

قامت الوزارة بالانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب وقامت بالإعلان عن ذلك.

تم تحديد الموعد المقرر فيه تفعيل الاستعلام واستخراج نتائج الدورة الثانية وهو يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القطاع والضفة.

أقرت الوزارة الموقع الإلكتروني الذي يتم منه الإعلان عن نتائج الطلاب http://www.psge.ps .

اختبارات الدورة الثانية

بدأت الاختبارات في 14 أغسطس وانتهت في 25 أغسطس في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي المدارس الفلسطينية خارج الوطن، في دول قطر – رومانيا – بلغاريا – تركيا.

رابط نتائج توجيهي والإكمال twjihi.ps الدورة الثانية

على أن يقوم الطلاب بإدخال رقم الجلوس في اختبارات الدورة الثانية كاملا، والذي يتكون من ستة إلى ثمانية ارقام، ثم يختار ايقونة البحث، وقامت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق بإعلان أسماء الأوائل وتجده ما يزال موجودا في صفحة نتائج وزارة التعليم الفلسطينية.