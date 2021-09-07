تردد قناة 218 الليبية الناقلة مباراة ليبيا وأنجولا اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021

تردد قناة 218 الليبية، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث في جميع أنحاء الوطن العربي حول تردد قناة 218 الليبية حيث تقوم القناة بعرض المباريات الخاصة بليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في دولة قطر، ويستعد منتخب ليبيا اليوم لملاقاة منتخب أنجولا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أفريقيا، ويدخل منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعدما فازت على منتخب الجابون بهدفين مقابل هدف في المجموعة التي تضم مصر والجابون وليبيا وأنجولا ويأتي ترتيب المجموعة كالآتي: مصر في صدارة المجموعة ب 4 نقاط من مباراتين وليبيا ب 3 نقاط من مباراة واحدة في المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي منتخب الجابون ب نقطة واحدة من مباراتين وأنجولا في المركز الرابع بلا نقاط بعد الهزيمة من مصر في الجولة الأولى، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتردد الجديد للقناة.تردد قناة 218 الليبية
ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا في الساعات القليلة الماضية حول الاستعلام عن تردد قناة 218 الليبية والت ستقوم اليوم بعرض مباراة منتخب ليبيا ومنتخب أنجولا في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12399
|معدل الاستقطاب
|أفقي V
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|27500
تردد أخر للقناة:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11137
|معدل الاستقطاب
|أفقي V
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|معدل الترميز
|27500
يستعد منتخب ليبيا اليوم لملاقاة منتخب أنجولا في مباراة تجميع بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المقام بدولة قطر، ويسعى منتخب ليبيا للفوز اليوم لتحقيق صدارة المجموعة ويرغب العديد من المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي لضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على تردد قناة 218 الليبية الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
|المباراة
|منتخب ليبيا × منتخب أنجولا
|البطولة
|تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر
|الموعد والتوقيت
|اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر وليبيا و10 بتوقيت السعودية
|الملعب
|أنجولا
|القنوات الناقلة
|قناة 218 الليبية وقناة FIFA على You tube
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة 218 الليبية الناقلة مباراة ليبيا وأنجولا اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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