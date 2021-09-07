تردد قناة 218 الليبية الناقلة مباراة ليبيا وأنجولا اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021

تردد قناة 218 الليبية، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث في جميع أنحاء الوطن العربي حول تردد قناة 218 الليبية حيث تقوم القناة بعرض المباريات الخاصة بليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في دولة قطر، ويستعد منتخب ليبيا اليوم لملاقاة منتخب أنجولا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أفريقيا، ويدخل منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعدما فازت على منتخب الجابون بهدفين مقابل هدف في المجموعة التي تضم مصر والجابون وليبيا وأنجولا ويأتي ترتيب المجموعة كالآتي: مصر في صدارة المجموعة ب 4 نقاط من مباراتين وليبيا ب 3 نقاط من مباراة واحدة في المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي منتخب الجابون ب نقطة واحدة من مباراتين وأنجولا في المركز الرابع بلا نقاط بعد الهزيمة من مصر في الجولة الأولى، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتردد الجديد للقناة.

تردد قناة 218 الليبية

ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا في الساعات القليلة الماضية حول الاستعلام عن تردد قناة 218 الليبية والت ستقوم اليوم بعرض مباراة منتخب ليبيا ومنتخب أنجولا في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالآتي: