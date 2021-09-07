عروض بنده hyper panda خصومات حتى 50% على أهم السلع الغذائية

عروض بنده الأسبوعية في السعودية من أكثر الأشياء التي ينتظرها السعوديين ويبحثون عنها أيضا، وذلك لأنها عروض حقيقة وتحقق توفير كبيرًا، بالإضافة إلى أنه يمكن الاعتماد عليها في تأمين احتياجات المنزل مع الحصول على أعلى جودة بأقل سعر في المملكة العربية السعودية، ويعد هايبر بنده من أكبر متاجر التجزئة في السعودية وله سلسلة فروع منتشرة في كل أنحاء المملكة، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان عروض جرير الاسبوعية على الإلكترونيات بخصومات تحصل إلى 20%.

عروض بنده الأسبوعية خصومات على كل المنتجات تصل إلى 50%

أطلق المتجر عروضه الجبارة على السلع الأساسية وبعض المنتجات الغذائية التي تحتاجها كل البيوت في السعودية.

السلع المشمولة في العروض:

الأرز البسمتي.

مناديل الوجه.

صابون اليدين.

التونة.

ورق النشاف أو المناديل المخصصة للمطبخ.

سائل مزيل بقع.

المكرونة.

وفي الوقت نفسه هناك هناك عروضا على المايونيز.

لايت مايونيز.

حليب طويل الأجل.

اليوسفي الجنوبي.

مرق الدجاج.

معجون الطماطم.

المياه.

زيت الزيتون.

وفي الوقت نفسه هناك عروض على الحليب المجفف.

القشطة المعلبة.

عسل نحل أبيض.

البازلاء والبروكولي المعبئين.

البيض.

الطحين الفاخر.

برجر بقري برازيلي كليو بـ23.95 ريال.

كيلو نقانق بقري برازيلي بـ25.95 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك عرض على فيليه سلمون الكيلو بسعر 69.95 ريال.

مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم كليو بـ29.95 ريال.

ستيك سلمون نرويجي بسعر 54.95 للكيلو.

دجاج مجمد الـ10 حبات بسعر 119.95 ريال.

2.5 كيلو صدور دجاج مجمد بدون عظم أو جلد بسعر 56.95 ريال.

عروض هايبر بنده على منتجات اللحوم في سبتمبر

ملحوظة: جميع أسعار العروض على منتجات اللحوم بعد الخصم وتباع هذه المنتجات مبردة.

موعد انتهاء العروض الأسبوعية

يسري هذا العرض من الأربعاء 24 محرم إلى الثلاثاء 30 محرم 1443 أو حتى نفاذ الكمية

تاريخ انتهاء العرض بالميلادي هو 7 سبتمبر 2021 أو حتى انتهاء الكميات المتاحة داخل العرض.

طريقة الاستفادة من العروض

يمكن التوجه لأي متجر من متاجر بنده في السعودية للاستفادة من العروض المشار إليها.

وفي الوقت نفسه تمتلك سلسلة متاجر بنده 200 فرع في سراء مناطق المملكة لتُسهل تسوق منتجاتها على جميع السعوديين.

السلع التي يقدم هايبر بنده العروض عليها دائمًا

أكثر السلع التي تنال خصومات رائعة دائما من هايبر بنده هي:

المنظفات الشخصية

السلع الغذائية

الخضروات

اللحوم

الدواجن

البيض

الملعبات

المياه

الفاكهة

وكثيرًا ما تقدم بنده عروضًا على الأجهزة الكهربائية وفي الوقت نفسه تقدم في أحيان كثيرة عروضًا جبارة على الهواتف الذكية.