طالبان: نرحب بالولايات المتحدة فى إعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، مؤكدة ترحيبها بمشاركة واشنطن فى إعادة إعمار أفغانستان إذا أرادت ذلك.





وفى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، اليوم الثلاثاء، إن الحركة تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع جميع بلدان المجتمع الدولى.

وردًا على سؤال حول مستقبل العلاقات الدولية لأفغانستان، بما فى ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قال شاهين: "نريد علاقات مع جميع دول العالم، نود أن تكون لدينا علاقات مع جميع دول المنطقة والدول المجاورة، وكذلك الدول الآسيوية​​​. إسرائيل ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أية علاقة بإسرائيل".

وفيما يتعلق بعودة العلاقات مع الولايات المتحدة، قال متحدث طالبان: "نعم بالطبع، فى فصل جديد إذا كانت أمريكا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وأن يكون ذلك فى مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة فى إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم".