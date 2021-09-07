استئناف محاكمة خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر فى أمريكا، إلى جانب 4 آخرين، وذلك قبيل أيام من الذكرى العشرين للهجمات، ما يحيى الآمال فى تحقيق العدالة والقصاص.





ويمثل خالد شيخ محمد أمام محكمة عسكرية فى السجن، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ مطلع 2019، وهو ما يأتى بعد تعليق الجلسات لمدة 17 شهرًا بسبب الوباء، ويرجح أن تُستأنف الإجراءات وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة التى قدمتها الحكومة الأمريكية، باعتبارها "انتزعت بالتعذيب" على أيدى وكالة الاستخبارات المركزية.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، اعتقل خالد شيخ محمد مع باقى المتهمين فى قاعدة الولايات المتحدة البحرية فى جوانتانامو فى كوبا، منذ 15 عامًا.

ويشير محامون إلى أن المتهمين الخمسة خالد شيخ، ومحمد وعمار البلوشى، ووليد بن عطاش، ورمزى بن الشيبة، ومصطفى الهوساوى، ضعفاء ويعانون من التداعيات الدائمة للتعذيب الذى تعرضوا له فى مواقع سرية "سوداء" أقامتها ال"سى آى أيه" بين 2002 و2006.

ويمثل المتهمون فى قاعة محكمة عسكرية تخضع لإجراءات أمنية مشددة جدًا، ومحاطة بأسلاك شائكة، كل مع فريق الدفاع عنه. ويواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام، بتهم القتل والإرهاب، أمام محكمة جرائم الحرب.

وبحسب الوكالة، يحضر الجلسات أفراد من عائلات عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قبل عقدين، وعددهم 2.976، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصحفيين فى حدث يتزامن مع إحياء ذكرى الهجمات، السبت المقبل.