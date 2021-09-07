عاجل.. مجلس النواب الليبى يؤجل جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد

جدة - نرمين السيد - أعلن البرلمان الليبى، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد مجددًا، حيث أمر البرلمان بتعليق الجلسة بعد حضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزرائه، بشكل متأخر عن الموعد المحدد مسبقا، حسبما أفادت قناة "العربية"، منذ قليل.





وبحسب "العربية"، تلاحق الدبيبة وفريقه اتهامات نيابية عدة، من بينها اتهامات بإهدار المال العام، والفشل فى تنفيذ تعهداته والتزاماته بتحسين الخدمات العامة المرتبطة بمعيشة المواطن، وكذلك توحيد البلاد ومؤسساتها، ما قد يعرضه لخطر سحب الثقة منه.

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