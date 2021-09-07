“psge.ps” رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2021 الدورة الثانية التكميلي موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين

رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2021 الدورة الثانية “التكميلية”، من أهم وأشهر الكلمات البحثية الآن من قبل ألاف الطلاب الفلسطينيين بعد أن تم الإعلان عن رفع النتيجة اليوم الثلاثاء الموافق 2021/09/07 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ورابط الموقع الجديد الخاص بنتيجة الثانوية العامة “www psge.ps”، وقالت أن سوف تعلن النتائج للامتحانات التي تم عقدها لعدد 15430 طالب وطالبة، في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، والتي عقدة في المدارس الفلسطينية في الدول التالية، “قطر، تركيا، رومانيا، بلغاريا” وقالت أن الطلاب يمكنهم الدخول في ذالك التوقيت، على أي من الموقعين المذكورين وأتباع الخطوات التالية للإستعلام الإلكتروني عن النتيجة.
- تحديث : الآن تم رفع النتيجة على موقع الوزارة، وموقع نتائج توجيهي فلسطين، التابع لوزارة التربية الفلسطينية والموقعين يعملان بكفاءة، ومن يجد صعوبة في الحصول على درجاته، نحن على أتم الاستعداد للمساعدة قدر المستطاع، ولكن الوزارة تؤكد أن المواقع تعمل بكفاءة كبيرة، وعند حدوث أي خلل حاول وأعد الدخول مرة أخرى في وقت لاحق.
يمكن لجميع الطلبة التي أدوا الامتحانات أتباع الخطوات التالية للإستعلام عن النتيجة إلكترونيا، عبر موقع الوزارة وموقع نتائج التوجيهي الجديد والرسمي أيضاً.
- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم mohe.gov.ps.
- أو موقع نتائج التوجيهي الجديد www psge.ps.
- الضغط على زر نتائج التوجيهي ثم تحديد الشعبة العلمية.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم، رقم الجلوس المكون من 6 إلي 8 أرقام”.
- الضغط على زر عرض النتائج لتظهر لك تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة مئوية مع التمنيات بالنجاح للجميع.
كانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد عقدت أمتحان الدورة التكميلية، بداية من يوم 2021/08/14 واستمرت على مدار 11 يوم وانتهت يوم 2021/08/25 من نفس الشهر، وسط الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة الفلسطينية من أرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وبعد انتهاء الامتحانات مباشراً تولت اللجان المختصة بالتصحيح عملها بكل جهد، حتى تنجز التصحيح في أسرع وقت واليوم تم تجهيز النتيجة للإعلان، من خلال وزير التربية والتعليم الفلسطيني ومن ثم رفعها للطلبة للإستعلام عنها.نتيجة توجيهي فلسطين 2021 الدورة التكميلية
الدورة التكميلية هي فرصة تمنحها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للطلاب، الذين لم يوفقوا في أمتحانات الدورة الأولى والراغبين في تحسن درجاتهم حتى يلتحقوا بالجامعات، أسوة بزملائهم الذين نجحوا في الدورة الأولى في جميع الشعب العلمي والأدبي، وكانت الوزارة قد أجرت العديد من التحسينات في الفترة الماضية على موقع نتائج التوجيهي، وموقع الوزارة قبل إعلان النتيجة حتى يكون جاهز لدخول الطلاب عليه بسهولة.وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
من أنجح الوزارات في الحكومة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها كي تحسن من مستوى وجودة التعليم في فلسطين، فإمانها أن التعليم هو السبيل بالنهوض بالبلاد، ولكن الوزارة تعمل في ظل ظروف غاية في الصعوبة بسبب عدة معوقات، من أهمها قلة الموارد المالية المخصصة للوزارة، والمعوقات التي تضعها سلطة الاحتلال أمام الوزارة لكي لا تنهض على الوجه الأمثل.
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رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2021 الدورة الثانية “التكميلية”، من أهم وأشهر الكلمات البحثية الآن من قبل ألاف الطلاب الفلسطينيين بعد أن تم الإعلان عن رفع النتيجة اليوم الثلاثاء الموافق 2021/09/07 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ورابط الموقع الجديد الخاص بنتيجة الثانوية العامة “www psge.ps”، وقالت أن سوف تعلن النتائج للامتحانات التي تم عقدها لعدد 15430 طالب وطالبة، في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، والتي عقدة في المدارس الفلسطينية في الدول التالية، “قطر، تركيا، رومانيا، بلغاريا” وقالت أن الطلاب يمكنهم الدخول في ذالك التوقيت، على أي من الموقعين المذكورين وأتباع الخطوات التالية للإستعلام الإلكتروني عن النتيجة.
- تحديث : الآن تم رفع النتيجة على موقع الوزارة، وموقع نتائج توجيهي فلسطين، التابع لوزارة التربية الفلسطينية والموقعين يعملان بكفاءة، ومن يجد صعوبة في الحصول على درجاته، نحن على أتم الاستعداد للمساعدة قدر المستطاع، ولكن الوزارة تؤكد أن المواقع تعمل بكفاءة كبيرة، وعند حدوث أي خلل حاول وأعد الدخول مرة أخرى في وقت لاحق.
يمكن لجميع الطلبة التي أدوا الامتحانات أتباع الخطوات التالية للإستعلام عن النتيجة إلكترونيا، عبر موقع الوزارة وموقع نتائج التوجيهي الجديد والرسمي أيضاً.
- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم mohe.gov.ps.
- أو موقع نتائج التوجيهي الجديد www psge.ps.
- الضغط على زر نتائج التوجيهي ثم تحديد الشعبة العلمية.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم، رقم الجلوس المكون من 6 إلي 8 أرقام”.
- الضغط على زر عرض النتائج لتظهر لك تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة مئوية مع التمنيات بالنجاح للجميع.
كانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد عقدت أمتحان الدورة التكميلية، بداية من يوم 2021/08/14 واستمرت على مدار 11 يوم وانتهت يوم 2021/08/25 من نفس الشهر، وسط الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة الفلسطينية من أرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وبعد انتهاء الامتحانات مباشراً تولت اللجان المختصة بالتصحيح عملها بكل جهد، حتى تنجز التصحيح في أسرع وقت واليوم تم تجهيز النتيجة للإعلان، من خلال وزير التربية والتعليم الفلسطيني ومن ثم رفعها للطلبة للإستعلام عنها.نتيجة توجيهي فلسطين 2021 الدورة التكميلية
الدورة التكميلية هي فرصة تمنحها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للطلاب، الذين لم يوفقوا في أمتحانات الدورة الأولى والراغبين في تحسن درجاتهم حتى يلتحقوا بالجامعات، أسوة بزملائهم الذين نجحوا في الدورة الأولى في جميع الشعب العلمي والأدبي، وكانت الوزارة قد أجرت العديد من التحسينات في الفترة الماضية على موقع نتائج التوجيهي، وموقع الوزارة قبل إعلان النتيجة حتى يكون جاهز لدخول الطلاب عليه بسهولة.وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
من أنجح الوزارات في الحكومة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها كي تحسن من مستوى وجودة التعليم في فلسطين، فإمانها أن التعليم هو السبيل بالنهوض بالبلاد، ولكن الوزارة تعمل في ظل ظروف غاية في الصعوبة بسبب عدة معوقات، من أهمها قلة الموارد المالية المخصصة للوزارة، والمعوقات التي تضعها سلطة الاحتلال أمام الوزارة لكي لا تنهض على الوجه الأمثل.
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