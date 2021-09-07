وفيات كورونا تتخطى 4.5 ملايين شخص عالمياً

وفيات كورونا تتخطى 4.5 ملايين شخص عالمياًقالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى أكثر من 222 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات وصل إلى أكثر من 4.5 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية ظهور الجائحة 22,1069,535، وإجمالي الوفيات 4,574,662.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ649,072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40,018,318.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ583,810 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20,899,933.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 440,752، وإجمالي إصابات 33,027,621.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ263,470 وإجمالي إصابات 3,433,511.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198,523، وإجمالي إصابات 2,155,508.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 184,672، وإجمالي إصابات 6,929,862.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 136,473، وإجمالي إصابات 4,133,433.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133,598 وإجمالي إصابات 7,051,516.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129,567، وإجمالي إصابات 4,574,787.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125,331، وإجمالي إصابات 4,919,773.

