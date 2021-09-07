عاجل.. حركة طالبان تعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب سكاى نيوز، كشف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أسماء التشكيل الجديد للحكومة والذى جاء كالتالى: - الملا حسن رئيسا للحكومة.

- أسد الدين حقانى وزيرا للداخلية.

-الملا عبد الغنى برادار نائبا لرئيس الحكومة.

- الملا عبد الغنى برادار نائبا لرئيس الحكومة.

-محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة.

-عبد الحق واثق رئيسا للاستخبارات.

- الملا أمير خان متقى وزيرا للخارجية بالوكالة.

- الملا عبد الحق واثق رئيسا للاستخبارات. وأكد "ذبيح الله"، أن عددًا من الوزارات لا تزال شاغرة وأنهم يقومون بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين.

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