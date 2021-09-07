السعودية تعلن إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ضد هجمات الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، على أن المملكة ستتخذ إجراءات لمنع أعمال ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين، حسبما أفادت قناة "العربية".





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان مجلس الوزراء السعودى عقد جلسته، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. كما رحب مجلس الوزراء السعودى باستضافة المملكة "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، فى أكتوبر المقبل، وذلك انطلاقاً من دور المملكة الريادى فى مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولى لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمى دائم، فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى وحماية الأرض والطبيعة.

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