جدة - نرمين السيد - أكدت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية فى سوريا"، حيث ألغت المحكمة قرارًا سابقا بإسقاط التهم عن الشركة.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، رفضت أعلى محكمة فى فرنسا حكما قانونيا سابقا يقضى بـ"إسقاط تهمة التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت (لافارج)، بسبب تعاملاتها فى سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر فى هذه المزاعم". وشددت المحكمة العليا فى فرنسا على أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر فى قرارها". ووفقًا لوكالة "رويترز"، اعترفت "لافارج" بعد تحقيقها الداخلى الخاص، بأن "فرعها السورى دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكن الشركة التى أصبحت الآن جزء من "هولسيم" المدرجة فى سويسرا، رفضت عدة تهم ضدها فى تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محكمة فرنسا العليا تطلب التحقيق مع لافارج فى جرائم ضد الإنسانية بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.