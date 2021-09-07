رابط نتائج توجيهي فلسطين وغزة الدورة الثانية twjihi.ps و psge.ps لعام 2021 بالاسم ورقم الجلوس

عقدت الوزارة اختبارات الدورة التكميلية الاولي من يوم 15 من شهر اغسطس حتي يوم 25 من نفس الشهر وهذا لعامنا الجديد 2021 , ولكل من لم يستطع الحصول علي درجات تؤهلة للجامعات فتحت الوزارة الدورة الثانية لتعويض فرصه كل طالب للامتحان في المواد الضعيفة او التي لم يستطع الطالب التركيز عليها مسبقا و في اخر قرارات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تم اعلان نتائج الدورة الثانية التوجيهية وصرحت الوزارة بأنها تمت الانتهاء من كل اعمال التصحيح والمراجعة لاتمام عملة ارصاد النتائج , والجدير بالذكر اتمام الوزارة لعمليات المراجعة اكثر من مرة وذلك لعدم وجود اي خلل في رصد النتائج واعطاء كل طالب مجهودة دون ظلم وفي خلال فترة محدودة او ساعات قليلة سيتم رفع النتائج المنتظرة علي مواقع الوزارة الرسمية

اخر تصريحات وزارة التربية والتعليم

بدأت اختبارات الدورة الثانية في يوم 14 اغسطس الموافق شهر 8 واستمرت حتي يوم 25 اغسطس وقد انتهت في ذلك اليوم وتم تحديد موعد ظهور النتيجة يوم الثلاثاء 7 سبتمبر لعام 2021 وفي الأونه الأخيره صرحت الوزارة ببعض التصريحات التي يجب ان يعرفها من يرغب بمعرفة نتيجة الثانوية للدورة الثانية وكانت التصريحات كالاتي :-

اعلان نتيجة الدورة الاولي في اوائل شهر يوليو لعام 2021

بدء اختبارات الدورة الثانية من 14 اغسطس والاستكمال حتي يوم 25 اغسطس

الانتهاء من تصحيح النتائج والمبداره بالاعلان عنها في اقرب وقت ممكن

استلام نتائج الدورة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021 في تمام الساعة 6 مساء

اصدار الموقع الالكتروني الذي سيتم اعلان النتائج علية psge.ps

حصريا رابط نتيجة الدورة الثانية psge.ps و twjihi.ps في ثلاث ضغطات