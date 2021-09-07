رابط نتائج توجيهي فلسطين وغزة الدورة الثانية twjihi.ps و psge.ps لعام 2021 بالاسم ورقم الجلوس

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عقدت الوزارة اختبارات الدورة التكميلية الاولي من يوم 15 من شهر اغسطس حتي يوم 25 من نفس الشهر وهذا لعامنا الجديد 2021 , ولكل من لم يستطع الحصول علي درجات تؤهلة للجامعات فتحت الوزارة الدورة الثانية لتعويض فرصه كل طالب للامتحان في المواد الضعيفة او التي لم يستطع الطالب التركيز عليها مسبقا و في اخر قرارات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تم اعلان نتائج الدورة الثانية التوجيهية وصرحت الوزارة بأنها تمت الانتهاء من كل اعمال التصحيح والمراجعة لاتمام عملة ارصاد النتائج , والجدير بالذكر اتمام الوزارة لعمليات المراجعة اكثر من مرة وذلك لعدم وجود اي خلل في رصد النتائج واعطاء كل طالب مجهودة دون ظلم وفي خلال فترة محدودة او ساعات قليلة سيتم رفع النتائج المنتظرة علي مواقع الوزارة الرسميةاخر تصريحات وزارة التربية والتعليم
بدأت اختبارات الدورة الثانية في يوم 14 اغسطس الموافق شهر 8 واستمرت حتي يوم 25 اغسطس وقد انتهت في ذلك اليوم وتم تحديد موعد ظهور النتيجة يوم الثلاثاء 7 سبتمبر لعام 2021 وفي الأونه الأخيره صرحت الوزارة ببعض التصريحات التي يجب ان يعرفها من يرغب بمعرفة نتيجة الثانوية للدورة الثانية وكانت التصريحات كالاتي :-
- اعلان نتيجة الدورة الاولي في اوائل شهر يوليو لعام 2021
- بدء اختبارات الدورة الثانية من 14 اغسطس والاستكمال حتي يوم 25 اغسطس
- الانتهاء من تصحيح النتائج والمبداره بالاعلان عنها في اقرب وقت ممكن
- استلام نتائج الدورة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021 في تمام الساعة 6 مساء
- اصدار الموقع الالكتروني الذي سيتم اعلان النتائج علية psge.ps
حصريا رابط نتيجة الدورة الثانية psge.ps و twjihi.ps في ثلاث ضغطات
الوسوم
عقدت الوزارة اختبارات الدورة التكميلية الاولي من يوم 15 من شهر اغسطس حتي يوم 25 من نفس الشهر وهذا لعامنا الجديد 2021 , ولكل من لم يستطع الحصول علي درجات تؤهلة للجامعات فتحت الوزارة الدورة الثانية لتعويض فرصه كل طالب للامتحان في المواد الضعيفة او التي لم يستطع الطالب التركيز عليها مسبقا و في اخر قرارات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تم اعلان نتائج الدورة الثانية التوجيهية وصرحت الوزارة بأنها تمت الانتهاء من كل اعمال التصحيح والمراجعة لاتمام عملة ارصاد النتائج , والجدير بالذكر اتمام الوزارة لعمليات المراجعة اكثر من مرة وذلك لعدم وجود اي خلل في رصد النتائج واعطاء كل طالب مجهودة دون ظلم وفي خلال فترة محدودة او ساعات قليلة سيتم رفع النتائج المنتظرة علي مواقع الوزارة الرسميةاخر تصريحات وزارة التربية والتعليم
بدأت اختبارات الدورة الثانية في يوم 14 اغسطس الموافق شهر 8 واستمرت حتي يوم 25 اغسطس وقد انتهت في ذلك اليوم وتم تحديد موعد ظهور النتيجة يوم الثلاثاء 7 سبتمبر لعام 2021 وفي الأونه الأخيره صرحت الوزارة ببعض التصريحات التي يجب ان يعرفها من يرغب بمعرفة نتيجة الثانوية للدورة الثانية وكانت التصريحات كالاتي :-
- اعلان نتيجة الدورة الاولي في اوائل شهر يوليو لعام 2021
- بدء اختبارات الدورة الثانية من 14 اغسطس والاستكمال حتي يوم 25 اغسطس
- الانتهاء من تصحيح النتائج والمبداره بالاعلان عنها في اقرب وقت ممكن
- استلام نتائج الدورة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021 في تمام الساعة 6 مساء
- اصدار الموقع الالكتروني الذي سيتم اعلان النتائج علية psge.ps
حصريا رابط نتيجة الدورة الثانية psge.ps و twjihi.ps في ثلاث ضغطات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج توجيهي فلسطين وغزة الدورة الثانية twjihi.ps و psge.ps لعام 2021 بالاسم ورقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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