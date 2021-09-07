بعد "ضجة الصور".. نادية الجندي تتحدث عن الكواليس والعودة

بعد غياب طويل، عادت الممثلة المصرية، نادية الجندي، إلى دائرة الأضواء، بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جذابة خطفت الأنظار و أثارت الجدل.

وتواصل موقع "دوت الخليج" مع الفنانة المصرية نادية الجندي للحديث عن كواليس جلسة التصوير المثيرة وموقفها من العودة إلى السينما المصرية في الفترات القادمة.

كواليس جلسة التصوير

أكدت نادية الجندي أن جلسة التصوير الأخيرة خطفت الأنظار بشدة، ليس في مصر فقط، وإنما في العديد من الدول المختلفة مثل المغرب وتونس والأردن.

وتابعت الجندي أنها تلقت العديد من المكالمات والرسائل الإلكترونية منذ يومين، مشيرة إلى تصدرها "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام متتالية.

‎صفحات مزيفة

‎و أبدت الفنانة المصرية إستياءها الشديد من الصفحات التي تنتحل اسمها و شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أن تلك الصفحات تستوحي قصصا من وحي الخيال عنها و أشياء ليس لها أي أساس من الصحة مثل تزويرهم تاريخ ميلادها.

السن الحقيقي

و تكشف نادية الجندي عن شهر ميلادها الحقيقي موضحة أنها من مواليد شهر مارس و ليس أغسطس، مثلما قامت تلك الصفحات بتزييف تاريخ ميلادها الحقيقي.

وأكملت معلقةً "قمت بتقديم بلاغ إلى النيابة ومباحث الإنترنت ضد أصحاب تلك الصفحات المزيفة وأيضا أبلغت الفيسبوك، أنا أمتلك صفحة موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هؤلاء الأشخاص يقومون بإنشاء تلك الصفحات لخداع الجمهور وتشويه نظرة الجمهور عني، وفي النهاية الجمهور يحبني رغم أفعالهم".

واسترسلت الجندي موضحة أنها لا تدع هذه الأفعال تفسد فرحتها، مؤكدة أن الجمهور يثق بها بشدة، كما وجهت لأصحاب الصفحات المزيفة مناشدة إياهم بأن طريق النجاح ليس بخداع الجمهور والتزييف وإنما النجاح عبارة عن خطوات وتعب ومعافرة، مُستنكرة جلوسهم لضياع الوقت في أشياء فارغة.

طبيعة أدوار نادية الجندي

وتعلق الجندي على طبيعية الأدوار التي قدمتها عبر تاريخها الفني، مشيرة إلى أن الأدوار التي قامت بها لا تخاطب السبعينيات ولا الثمنينيات، بل جميع الأجيال و كل الأوقات و العصور.

وقدمت نادية الجندي دليلا على حديثها بأن أطفالا لا تتخطى أعمارهم السبعة أعوام كانو يجلسون لمتابعة أعمالها، حيث كان آباؤهم يرسلون لها بأن أطفالهم يعشقونها.

‎دور المرأة القوية والمتمردة

‎وكشفت أنها أول من قامت بتجسيد دور المرأة المتمردة والقوية، والرافضة للظلم داخل مجتمعها ورفض "التقاليد البدائية" داخل المجتمع، مشيرة إلى الطفرة التي أحدثتها في أعمالها الفنية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه إلى الآن.

‎ووجهت نادية الجندي رسالة إلى المشككين في عدم قدرتها على التواصل مع كل الأجيال، مؤكدة أنها قادرة على التواصل شكلًا وموضوعًا وأيضًا سلوكيًا متساءلة :هل تقدم الانسان في العمر لا يجعله قادرا على التواصل مع الأجيال المختلفة ؟

وتابعت الجندي أن الفنان ليس له عمر، كما أن الفنان طالما لديه طاقة و "كاريزما" ستجعله قادرًا على العطاء الفني حتى الوفاة، مشيرة إلى أن الممثلات الأفضل في العالم جميعهم كبار في السن، حيث أكدت على أهمية أن يحافظ الفنان على شكله وعطائه.

وفي نفس السياق أكدت الفنانة المصرية أنها قامت بالعديد من الأعمال على الرغم من تقدمها بالسن معلقةً " كلما كبر الفنان في العمر إزداد بريقه و عطاؤه".

‎أعمالها القادمة

‎وعن أعمالها القادمة، نوهت نادية إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل، مثل "اشتقنا إليك، ونريد رؤيتك عما قريب في عمل من أعمالك"، ولكنها في الوقت الحالي تؤكد على أن الأعمال الكبيرة ذات القيمة لا تُنتج، مشددة على ضرورة أن يكون العمل الذي تقوم به يليق بتاريخها الفني الكبير.

وأشارت الجندي إلى أنها تتلقى سيناريوهات وأدوار كثيرة لكنها غير مناسبة، مؤكدة على ضرورة أن يكون العمل كبيرا ومختلفا وجديدا و يليق بتاريخها الفني.

‎كواليس الحياة

تنهي الجندي حديثها بكشف تفاصيل يومها معلقةً "أنا أعيش للفن فقط، أمارس الرياضة و أذهب الى "الجيم"، من أجل الفن كما أنني أهتم بكافة التفاصيل، وكل الأشياء لضرورة كسب الثقة والحب بيني وبين الجمهور، أحضر لعمل قادم في الفترة المقبلة سيشهد نشاطًا جديدًا".