الجامعة العربية ترحب بالإفراج عن 8 من الموقوفين فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ورحب المصدر فى هذا الإطار بالإفراج عن 8 من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراتة، مشيداً بالجهود المبذولة فى هذا الخصوص باعتبارها جزءاً من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.
وفى ذات السياق حذر المصدر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التى وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبى على التفوق المحرز مؤخراً على جميع الأصعدة.
وأكد المصدر، موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر، فى ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكرى الاجنبى بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذى مصداقية.
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