وزير خارجية إيطاليا يؤكد مواصلة مساعدة الأفغان الذين ينوون مغادرة البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أن بلاده ستواصل مساعدة الأفغان الذين ينوون مغادرة البلاد، والذين يحق لهم ذلك، مؤكدا أن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولى فى مجالى الاستخبارات وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان.





وقال دى مايو، فى جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، وفقا لوكالة "أكى" الإيطالية، إن بحث مع دول الجوار الأفغانى سبل الاستقرار ومحاربة الإرهاب، مضيفا : "لقد قررنا تطوير التعاون على جبهتين، تعاون أكبر بين استخباراتنا ومساعداتنا الإنسانية للاجئين، بهدف بناء طريق مشترك لحماية السكان المدنيين والفئات الأكثر ضعفا". وأشار وزير الخارجية الإيطالى إلى أنه فى الأيام القليلة المقبلة ستبدأ الاتصالات العملية اللازمة على المستوى الثنائى.

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