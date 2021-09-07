الأمم المتحدة تحذر من مقاطعة الانتخابات العراقية المبكرة 

حذرت جنين بلاسخارات، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، اليوم الثلاثاء، من مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن "الأمم المتحدة تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية عالية، ونشيد بالتزام وجدية الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأضافت، أن "المفوضية العليا العراقية المستقلة للانتخابات، تعمل على الحد من التزوير، وأن هناك اتفاقا على عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز التصويت، فضلا عن تعيين موظف لغة الإشارة لمساعدة المعاقين في الانتخابات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل، وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.