ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للذخيرة في كازاخستان إلى 16 شخصا 

ارتفع عدد القتلى جراء انفجارات الذخيرة فى مستودع وحدة عسكرية فى منطقة زامبيل فى كازاخستان، الذي وقع قبل عشرة أيام، إلى 16 شخصا.
ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للذخيرة في كازاخستان إلى 16 شخصاكازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا
وأعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية أن عسكريا آخر توفي اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها في 26 أغسطس عند إخماد حريق في مستودع الذخيرة في منطقة زامبيل.
وبحسب وزارة الدفاع فإن العسكري المتوفي اليوم كان رئيس قسم مستودع الذخيرة، وكان من أوائل الذين هبوا لاخماد الحريق في المستودع بعد انفجار الذخيرة.
في وقت سابق تم الإعلان عن وفاة حوالي 15 شخصا خلال الانفجار ومحاولة أخمادهم النيران في مستودع الذخيرة.
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