aramco السعودية :مؤشرات أسعار البنزين في السعودية خلال شهر سبتمبر 2021

أسعار البنزين في السعودية aramco ،وضعت أرامكو السعودية إستراتيجية لبيع الوقود بالتجزئة، تركز في المقام الأول على تعزيز وجودها في المملكة، تعزيزاً لهدفها بعيد المدى بأن تصبح إحدى كبرى شركات بيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم. وتهدف إستراتيجية أرامكو السعودية في هذا الصدد إلى توفير خط جديد من خدمات السيارات ومنتجات التشحيم النهائية التي تحمل علامتها التجارية للمستهلكين، وذلك في إطار التزام الشركة بتنويع محفظتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

تأثير أسعار البنزين علي ارتفاع التضخم السنوي بالسعودية، حيث تسعى الحكومة إلى ذلك التثبيت بسبب التضخم المالي السنوي حيث كان ذلك التضخم في شهر مايو مسجلا 5.7% مقابل 5.3% في بداية مايو ونهاية ابريل ، وذلك بجانب ارتفاع أسعار كل السلع من غذاء ومشروبات وحتى النقل وفقاً الإحصائيات والبيانات الرسمية.

أسعار البنزين بالسعودية في شهر يونيو الماضي

أصبحت أسعار البنزين في السعودية موحد وثابت اعتباراً من يوم 10 يوليو الماضي ، وما سيزيد من شهر يونيو سوف تتحمله الدولة عند المراجعة الشهرية للأسعار، وتحاول حكومة السعودية جاهدا على توحيد أو التقريب الاسعار عالميا وليس محليا فقط وكل ذلك بهدف التخفيف من الاستهلاك وتحسين كفاءة استهلاك مصادر الطاقة.

كما ذكرنا في السطور السابقة أن في شهر يونيو و ابريل زاد التضخم المالي، والان سنعرض لكم اسعار البنزين التي أعلنت من خلال شركة أرامكو في السعودية و كانت معتمدة في شهر يونيو الماضي:

بنزين 91/ 2.18 ريال.

وبنزين 95/ 2.33 ريال.

ديزل/ 0.52 ريال.

أما عن أسعار البنزين في شهر أغسطس الماضي فلم يكن هناك تغييرات في أسعار النفط، وظلت الأسعار كما هي دون تغيير.

الصندوق الدولي وتوقعات الخبراء

و بعدما رأي الصندوق الدولي ذلك التغيرات فأنه يتوقع نمو الناتج المحلي بالنسبة 2.1% لهذا العام، كما أنه يتوقع تعافي الاقتصاد بشكل عام من تداعيات كورونا.

كما صرح بعد الخبراء أنه من المحتمل تغيير بسيط في أسعار البنزين في شهر سبتمبر الحالي، في أنتظار أعلان شركة أرامكو داخل المملكة العربية السعودية عن الاسعار الجديدة يوم 10 القادم.

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