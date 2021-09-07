كيف اطلع ايميل منصة مدرستي وكيفية تفعيله

يتم البحث كثيرا عن استخراج ايميل مدرستي وطريقة التفعيل، حيث يرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة طريقة استخراج الايميل وطريقة التفعيل، حتى يتم الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم عبر منصة مدرستي، وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات والأدوات التعليمية المميزة، والتي حصلت على إعجاب جميع الطلاب منذ أول إطلاق لها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في بداية عام 2020، ليتم الاعتماد على الدراسة بشكل إلكتروني عدم الذهاب إلى المدارس، ومنذ ذلك الوقت وأصبحت المنصة من أهم وأفضل الخدمات التعليمية الموجودة في الوقت الحالي.

كيف اطلع ايميل منصة مدرستي

كيف اطلع ايميل منصة مدرستي، من المتعارف عليه أن منصة مدرستي تستهدف عدد كبير جداً من الطلاب في جميع أنحاء المملكة، حيث تقدم الخدمات والفيديوهات التعليمية لشرح منهج الطلاب في جميع المراحل الدراسية، سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وقامت الوزارة بتوفير إمكانية استخراج الايميل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بتطبيق توكلنا.

ثم الضغط على بيانات منصة مدرستي، ثم النقر على التسجيل.

والآن يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية، والبريد الإلكتروني، وكافة البيانات الشخصية.

ثم الضغط على إرسال.

الآن يجب كتابة الرمز التي تم إرسالها إلى الهاتف، مع الموقع الخاص بالمنصة.

ثم الدخول إلى المنصة من خلال حساب مايكروسوفت.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبذلك سيتم استخراج الايميل الخاص بمنصة مدرستي.

وبعد ذلك يمكنك تفعيل ايميل مدرستي من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على منصة مدرستي وتسجيل الدخول عبر حساب ميكروسوفت أوفس. سيطلب منك موقع مدرستي تحديث كلمة المرور. ادخل كلمة مرور جديدة. ستصلك رسالة بها رقم تأكيدي عبر الهاتف. وبذلك يتم تفعيل الإيميل في منصة مدرستي.

خدمات منصة مدرستي التعليمية 1443

استطاعت وزارة التربية والتعليم السعودية توفير كافة الأدوات التعليمية اللازمة لفهم الطلاب للمواد الدراسية من خلال منصة مدرستي، وفيما يلي أهم خدمات هذه المنصة التعليمية المميزة: