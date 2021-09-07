الآن رابط نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية في فلسطين عبر موقع وزارة التربية www.psge.ps

نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية، بعد ان انتهى الكثير من الطلاب من أداء اختبارات الثانوية العامة في الدورة الثانية، قد تزايد البحث بشكل كبير عن نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية، حيث ان النتائج من المقرر أن تصدر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ان جميع الطلاب قد قاموا بأداء الاختبارات الخاصة بهم في يوم 15 اغسطس 2021، وقد انتهت مدة الاختبارات منذ يوم 25 اغسطس 2021، حيث قد استمرت الاختبارات لمدة 10 أيام فقط، حيث قد قام 7.1 آلاف طالب بأداء اختبارات الدورة الثانية أي الدورة التحسينية، وذلك لدخول الجامعات والكليات المرغوبة، حيث قد تمت إتاحة رابط إلكتروني للحصول على النتائج.

نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية

لقد تم الاعلان عن نسبة النجاح بين طلاب نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية قد وصلت إلى 80 بالمئة، حيث ان تلك تُعد نسبة متميزة مقارنةً بنسب النجاح المتواجدة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك فقد قد تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابات الخاصة بجميع الطلاب في فترة قصيرة، وانه لم يتبقى إلا عدة أيام لمراجعة الدرجات الخاصة بالطلاب لعدم حدوث اي مشاكل في تجميع ورصد الدرجات، على أن تصدر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر ان تصدر قبل يوم 10 سبتمبر 2021، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من التسجيل في الكليات المتاحة لهم، حيث قد اصبح الاستعلام عن النتائج الآن سهلًا، لأن الاستعلام قد اصبح إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية

يمكن الان لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية عن طريق إجراء الخطوات القليلة القادمة:

قم بالضغط على الرابط الخاص ب موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للحصول على نتائج توجيهي 2021 الدورة الثانية.

ستظهر أمامك العديد من الخيارات، انقر على نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021.

بعد تلك الخطوة سيطلب منك الموقع بعض البيانات الخاصة بالطالب، قم بإدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

تأكد من صحة البيانات ثم انقر على استعلام.

ستصدر النتيجة الخاصة بك في كل مادة علمية.

قدمنا لكم عبر موقعنا خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة التكميلية لهذا العام، حيث قد امتحن الطلاب في الفترة الماضية كافة المواد الخاصة بالدور الثاني للثانوية العامة، فقد امتحن بعض الطلاب جميع المواد والبعض الآخر بعض منها فقط، كما أن البعض الآخر قد امتحن في بعض المواد من أجل تحسين المجموع فقط.

حتى الآن ما زالت عمليات البحث تتزايد بشكل مستمر حول الاستعلام عن النتائج الخاصة بالتوجيهي في فلسطين نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة للعام الدراسي 2021، كما اصبح الآن بإمكان كافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية دون الخروج من المنزل بكل سهولة ويسر.