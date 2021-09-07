تمويل اكسترا بدون كفيل لجميع المواطنين بالمملكة السعودية

تمويل اكسترا بدون تحويل راتب وبدون كفيل بقيمة 30 ألف ريال سعودي، حيث يقدم التمويل لجميع المواطنين بالمملكة السعودية للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري وبأبسط شروط، حيث تعد شركة اكسترا المعروفة بالمملكة السعودية من افضل الشركات التي تقدم التمويل للمواطنين، والتي تهدف في مساعدة المواطنين وتوفير لهم جميع احتياجاتهم، لذا قامت بتوفير قرض خاص بهم وبالتسديد المريح.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من اكسترا

يقدم التمويل من اكسترا السعودية بالعديد من المزايا التي تهم المواطن عند التقديم والتي سوف نوضحها كالتالي:

يتم الموافقة علي التمويل الشخصي أون لاين. التمويل يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية. التمويل بدون كفيل. يصل التمويل بأفضل قيمة مالية تصل إلي 60 ألف ريال سعودي. مدة فترة السداد تصل إلي 36 شهرا.

احكام الحصول علي التمويل

حدد برنامج تسهل التابع لشركة اكسترا بعض الشروط التي يجب علي جميع المواطنين السعودين عند التقديم علي التمويل الشخصي وذلك من اجل الموافقة علي التمويل.

العمر ما بين واحد وعشرون إلى خمسة وعشرون يجب أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بهم عن 12.000 ريال سعودي.

العمر من خمسة وعشرون إلي ستين يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن خمسة ألاف ريال سعودي.

خدمة العمل يجب أن لا تقل عن ثلاثة اشهر إذا كان المتقدم سعودي الجنسية.

خدمة العمل لا تقل عن عام كامل إذا كان المواطن مقيم بالمملكة.

جهة العمل يشترط أن تكون معتمدة لدي برنامج تسهيل.

شروط الحصول علي التمويل للمتقاعدين:

يتوفر التمويل للمتقاعدين بالمملكة أصحاب المعاشات ولاكن حدد برنامج تسهيل عدة شروط يتوجب معرفتها وسوف نوضحها كالتالي:

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن سبعون عام. يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن خمسة الأف ريال سعودي. يلزم أن يكون مشترك في برنامج التقاعدي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد. يبدأ التمويل من أربعة ألاف ريال سعودي ويصل إلي 30 ألف ريال.

احكام التمويل للعسكرين:

العمر يجب أن لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام، والدخل الشهري لا يقل عن 10 ألاف ريال سعودي، وان لا يقل خدمة الموظف عن ثلاثة اشهر.