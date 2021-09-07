أخبار اليمن : الحديدة.. 232 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 232 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 232 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح، و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 118 قذيفة و196 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن الخروقات شملت 7 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والجاح والتحيتا وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.