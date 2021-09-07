وزير الخارجية الأردنى يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبى التطورات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الثلاثاء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى ورئيسة بعثة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة، تعزيز أطر التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبى، وآخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية.





وأشار الصفدى، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى متانة وعمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأوروبية، وضرورة استمرار تعزيزها فى المجالات كافة.

واستعرض "الصفدى" المستجدات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسى حقيقى يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وأهمية انعقاد المؤتمر الدولى لدعم الأونروا خلال نوفمبر المقبل.

وأكد "الصفدى"، أهمية الحفاظ على التهدئة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ووقف النشاطات الاستيطانية كافة، ومصادرة الأراضى، واحترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس ومقدساتها، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وضرورة العمل مع الشركاء كافة للعودة لمفاوضات جادة تفضى إلى حل الدولتين.

وثمن وزير الخارجية الأردنى موقف الاتحاد الأوروبى المتمسك بحل الدولتين، ودعمه للجهود الدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، معربا عن شكره لدول الاتحاد على دعمهم المستمر للأونروا ضمانا لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

كما تطرق "الصفدى" إلى الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسى لها، وشدد على أهمية تعزيز ودعم استقرار العراق، وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار لبنان ودعم بنيته التحتية، مشيرا إلى الجهود الأردنية الأخيرة فى تقديم الدعم للأشقاء فى لبنان.

من جانبهم، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبى أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد، ودوره المهم فى المنطقة، وضرورة استمرار العمل لتعزيز العلاقات فى المجالات كافة.