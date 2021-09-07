300 ألف ريال للسعودي والمقيم ودون الحاجة لكفيل

300 ألف ريال يستطيع الحصول عليهم كل من المواطن السعودي وأيضاً العميل المقيم داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الحصول على قرض شخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة حيث تقدم شركة اليسر للتمويل والاجارة بالمملكة العديد من العروض التمويلية بأقساط ميسرة وبأبسط الشروط ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وكذلك أهم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل.300 ألف ريال للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر للتمويل
شركة اليسر للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي فهى شركة توفر منتجات تمويلية مبتكرة وأيضاً تناسب شريحة كبيرة من العملاء سواء المواطن وأيضاً المقيم ويتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالآتي
- يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- كذلك يتميز القرض الشخصي من شركة اليسر بأنه متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة.
- يتميز التمويل الشخصي لدى اليسر بأنه دون الحاجة لكفيل.
- يستطيع كذلك العميل المتقدم سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.
- كذلك يستطيع العميل الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 300000 ريال سعودي.
يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل الحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل والاجارة بالمملكة ثم يتم الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى اليسر ثم بعد الإطلاع على كل تفاصيل التمويل يتم الضغط على طلب التمويل الآن وملئ نموذج طلب التمويل.شروط تمويل شركة اليسر للتمويل والاجارة بالمملكة العربية السعودية
القرض الشخصي الميسر لدى شركة اليسر للتمويل متوفر لكل من السعودي وأيضاً المقيم ولكن هناك شروط يجب توافرها وهى
- يشترط أن يكون العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- يشترط أيضاً أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- كذلك لابد أن تكون مدة عمل المتقدم لا تقل عن 3 أشهر من أجل الحصول على تمويل شركة اليسر.
الوسوم
300 ألف ريال يستطيع الحصول عليهم كل من المواطن السعودي وأيضاً العميل المقيم داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الحصول على قرض شخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة حيث تقدم شركة اليسر للتمويل والاجارة بالمملكة العديد من العروض التمويلية بأقساط ميسرة وبأبسط الشروط ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وكذلك أهم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل.300 ألف ريال للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر للتمويل
شركة اليسر للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي فهى شركة توفر منتجات تمويلية مبتكرة وأيضاً تناسب شريحة كبيرة من العملاء سواء المواطن وأيضاً المقيم ويتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالآتي
- يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- كذلك يتميز القرض الشخصي من شركة اليسر بأنه متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة.
- يتميز التمويل الشخصي لدى اليسر بأنه دون الحاجة لكفيل.
- يستطيع كذلك العميل المتقدم سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.
- كذلك يستطيع العميل الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 300000 ريال سعودي.
يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل الحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل والاجارة بالمملكة ثم يتم الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى اليسر ثم بعد الإطلاع على كل تفاصيل التمويل يتم الضغط على طلب التمويل الآن وملئ نموذج طلب التمويل.شروط تمويل شركة اليسر للتمويل والاجارة بالمملكة العربية السعودية
القرض الشخصي الميسر لدى شركة اليسر للتمويل متوفر لكل من السعودي وأيضاً المقيم ولكن هناك شروط يجب توافرها وهى
- يشترط أن يكون العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- يشترط أيضاً أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- كذلك لابد أن تكون مدة عمل المتقدم لا تقل عن 3 أشهر من أجل الحصول على تمويل شركة اليسر.
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