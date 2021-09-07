عبر منصة جدارة تعرف على خطوات التقدم للوظائف الحكومية بالمملكة العربية السعودية

أطلقت الوزارات داخل المملكة العربية السعودية العديد من المنصات الإلكترونية لخدمة أبناء المملكة في مجالات عديدة كالتعليم أو للتقديم علي الوظائف أو للحجز أو للتسجيل في الإعانات التي تطلق بين الحين والأخر من قبل سمو ولي العهد بغرض التيسير وتخفيف العبء عن أبناء الوطن ومن هذه المنصات منصة جدارة وهي عبارة عن منصة تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل فرص الحصول علي العمل للراغبين في البحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهل وقدرات المتقدم ولا يقتصر التقديم عبر المنصة علي مجال معين ولكن تتيح المنصة التقدم للوظائف في مجالات وقطاعات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية وقد أوضحت الفترة الحالية أهمية توافر الخدمات والمنصات الإلكترونية وذلك لتجنب انتشار الأوبئة والأمراض .أهم ما يميز نظام جدارة داخل المملكة العربية السعودية
- يقوم نظام جدارة مثل أي نظام إلكتروني في العالم بتوفير الوقت وتقليل الجهد .
- التميز بالشفافية والمصداقية وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص .
- وسيلة للتواصل بين أبناء المملكة العربية السعودية والوزارة .
- الدقة في تسجيل البيانات .
- توافر الخدمة الإلكترونية للجميع مما يقلل من تكاليف التقديم عبر المنصة.
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم ومنها
- أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية فما فوق .
- لابد أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية وحامل للجنسية السعودية .
- لا يقل عمر من يريد التسجيل عن سبعة عشر عاما .
نوضح خطوات التسجيل إلكترونيا عبر منصة جدارة داخل المملكة العربية السعودية بالتفصيل
- الدخول علي رابط المنصة أو يمكنك الدخول عبر منصة أبشر .
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والهاتف وأي بيانات أخري مطلوبة مع تحري الدقة والمصداقية أثناء التسجيل .
- إرفاق أو إضافة المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم سواء كانت ثانوية عامة أو ماجستير وغيرها .
- قم باختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المعلن عنها مع ما يتناسب مع مؤهل وميول المتقدم للوظيفة .
- قم تأكيد الطلب .
- سوف يتم إعلام وإخبار المتقدم عند ظهور النتيجة.
الوسوم
أطلقت الوزارات داخل المملكة العربية السعودية العديد من المنصات الإلكترونية لخدمة أبناء المملكة في مجالات عديدة كالتعليم أو للتقديم علي الوظائف أو للحجز أو للتسجيل في الإعانات التي تطلق بين الحين والأخر من قبل سمو ولي العهد بغرض التيسير وتخفيف العبء عن أبناء الوطن ومن هذه المنصات منصة جدارة وهي عبارة عن منصة تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل فرص الحصول علي العمل للراغبين في البحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهل وقدرات المتقدم ولا يقتصر التقديم عبر المنصة علي مجال معين ولكن تتيح المنصة التقدم للوظائف في مجالات وقطاعات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية وقد أوضحت الفترة الحالية أهمية توافر الخدمات والمنصات الإلكترونية وذلك لتجنب انتشار الأوبئة والأمراض .أهم ما يميز نظام جدارة داخل المملكة العربية السعودية
- يقوم نظام جدارة مثل أي نظام إلكتروني في العالم بتوفير الوقت وتقليل الجهد .
- التميز بالشفافية والمصداقية وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص .
- وسيلة للتواصل بين أبناء المملكة العربية السعودية والوزارة .
- الدقة في تسجيل البيانات .
- توافر الخدمة الإلكترونية للجميع مما يقلل من تكاليف التقديم عبر المنصة.
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم ومنها
- أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية فما فوق .
- لابد أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية وحامل للجنسية السعودية .
- لا يقل عمر من يريد التسجيل عن سبعة عشر عاما .
نوضح خطوات التسجيل إلكترونيا عبر منصة جدارة داخل المملكة العربية السعودية بالتفصيل
- الدخول علي رابط المنصة أو يمكنك الدخول عبر منصة أبشر .
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والهاتف وأي بيانات أخري مطلوبة مع تحري الدقة والمصداقية أثناء التسجيل .
- إرفاق أو إضافة المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم سواء كانت ثانوية عامة أو ماجستير وغيرها .
- قم باختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المعلن عنها مع ما يتناسب مع مؤهل وميول المتقدم للوظيفة .
- قم تأكيد الطلب .
- سوف يتم إعلام وإخبار المتقدم عند ظهور النتيجة.
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