قسط 200 ريال لتمويل بدون كفيل وهامش ربح تنافسي و0% رسوم إدارية

هل تبحث عن قرض شخصي لشراء مستلزماتك لتمويل بدون كفيل وبأطول فترة سداد، هل سئمت من جميع الديون المتراكمة عليك وتحتاج إلى شراء سيارة أو أخذ مبلغ مالي تستخدمه أينما تشاء، إليك الحل الأقوى والأسهل والأوفر وبدون تعقيدات، من خلال شركات التمويل الموثقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تتيح لك أخذ قرض من الشركة بدون كفيل أو بدون تحويل راتب، والسداد على أطول فترة ممكنة، لراحة العملاء، وتقديم أفضل مستوى للخدمة العامة، وللرقي والتقدم في التوسعات داخل المملكة العربية السعودية وتقديم كل ماهو مفيد وجيد للمواطنين والمقيمين.

تعددت التمويلات في شركات التمويل السعودية ومنها تقديم تمويل شخصي، احصل على تمويل 300 ألف ريال للتورق وبدون كفيل وأطول فترة سداد، وتمويل للسلع الاستهلاكية، وتمويل سيارة، وتمويل المرابحة، والتمويل الأصغر، وتمويل للمتقاعدين وأيضاً تمويل للنساء، كل هذه التمويلات وفق ما يحتاج إليه المرء، ويتم التقديم على التمويل الأقرب إليه، كيفية طلب التمويل الأصغر بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين، وكل تمويل له مميزات وشروط ومتطلبات وفق ما يعلن عنه، وأيضاً هناك تمويلات متنوعة ومتعددة متوفرة لدى البنوك السعودية داخل المملكة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم للمواطن أو المقيم الكثير من العطايا الجيدة وبدون تعقيدات.

يمكنك أن تقوم بأخذ تمويل بقسط 200 ريال من شركة اليسر للتمويل، تمويل للموظفات وربات المنزل يبدأ من 18 ألف ريال بدون فوائد وبصفر رسوم إدارية، والتمويل بدون كفيل والأقساط الشهرية تبدأ من 200 ريال وفق المبلغ التمويلي، يبدأ المبلغ من 2000 ريال إلى 30 ألف ريال، تمويل سيارات مستعملة بأرخص سعر وبالتقسيط المريح، وبدون رسوم إدارية بهامش ربح تنافسي، بفترة سداد تصل إلى 24 ساعة، بمنتجات متعددة إلكترونية وأجهزة كهربائية، وأثاث منزلي، وجميع السلع التي يحتاج إليها الفرد، من خلال شركات تابعة لشركة اليسر، منها x سايت، السلطان، مجموعة المتبولي المتحدة، الربيع والصيف، إيزون، السديري، الكترو، المنيع، تي اكسبريس، كل هؤلاء الوكلاء التابعين للشركة، يتم الحصول على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلالهم.

التمويل متاح للمواطن والمقيم بشرط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال، والعمر لا يقل عن 22 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، والعمل بالوظيفة لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، كما أن التمويل ومدته يعتمد على سنة ونوع التمويل وأيضاً المبلغ المطلوب، والتمويل إذا كان تورق، تأجيري، مرابحة، التمويل الأصغر، تمويل السلع الاستهلاكية، وتقديم الهوية الوطنية أو هوية المقيم، عرض سعر السلعة في المعارض أو الوكلاء المعتمدين لدى الشركة، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة اشهر، خطوات السداد أون لاين والرقم المجاني للتواصل مع شركة اليسر، ويمكنك أن تقوم بالسداد أون لاين ولا داعي لذهاب إلى المقر الرئيسي للشركة لدفع الأقساط الشهرية، والتمويل كما تم ذكره يبدأ من مبلغ تمويلي 2000 ريال بقسط 203 ريال شهريا، ويمكنك أن تقوم باختيار الأنسب لك، التمويل ينتهي بمبلغ 30 ألف ريال للسلع الاستهلاكية.