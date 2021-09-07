اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 من سداد الأقساط واسقاط الديون الشروط وخطوات تقديم طلب

اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 بنك الراجحي والذي يعد من أشهر البنوك الإسلامية والتي تحمل أهمية بالغة داخل المملكة العربية السعودية وتتميز بتقديمها للعديد من أنواع القروض لمختلف المواطنين وَفقا للأخبار الحديثة أوضحت إدارة البنك إمكانية إعفاء بعض الحالات من سداد القروض المفروض عليهم والتعرف على هذه الحالات وأهم البيانات الخاصة بها من خلال الاطلاع على كل من الآتي.

اعفاء بنك الراجحي الجديد 1443 الشروط المطلوبة لإسقاط الأقساط

نجد أن البنك قد خصص بعض الحالات الخاصة والتي تكون شاملة للتأمينات داخل البنك حيث تعفي قوانين البنك كل من الحالات التالية من سداد القروض والديون المتراكمة عليها وهي كالتالي

يتم إسقاط القروض عن الأشخاص المقترضين الذين تعرضوا لحالة من الوفاة سواء لأسباب صحية أو غير صحية.

تعرض المفترض النوع من الاصابات الكلية أو الجزئية والتي تعيقه من العمل بسداد هذه القروض كالتعرض لحالة من حالات الشلل او الأمراض العضوية المختلفة.

تنطبق جميع الشروط السابقة على جميع المقترضين الذين تعرضوا لحالات مشابهة والتي تكون من بين الخدمات التأمينية التي يضعها البنك للمستفيدين.

الحالات المستثناة من خدمة إعفاء الراجحي

قد يتشابه على البعض ان بعض حالات الوفاة لن يتم قبولها في هذا الاعفاء حيث يحدد البنك بعض الحالات التي يستثنيها من قائمة المعفيين من السداد

الحالات التي لا يمكن إسقاط الدين عنها وهي التي تعرضت للوفاة بسبب الانتحار.

من بين أسباب الوفاة والتي يستمر دفع القرض لها وهي التي كانت نتيجة إحدى الألعاب الخطرة والاسلحة او ممارسة رياضة ركوب الخيل.

نجد أن الموت للمقترض نتيجة كل من تناول العقاقير والأدوية بشكل خاطئ او تناول بعض الكحوليات وغيرها من المواد السامة.

لن يتم تفعيل اعفاء بنك الراجحي على اي شخص لم يقم بتقديم مستندات وأوراق الرسمية حتى يتمكن البنك من فحص الأوراق وحذف البيانات الخاصة بقروض العملاء الذين تم اعفائهم ومن بين تلك الأوراق اللازم إحضارها كل من الآتي