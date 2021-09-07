الرئيس التونسى: المسار الديموقراطى متواصل وفق إرادة الشعب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، بقصر قرطاج الرئاسى.
وشدد "سعيد"، على أن المسار الديمقراطى سيتواصل وفق إرادة الشعب فى بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضى على الفساد.
من جانبه، أشار نيكوس ديندياس، إلى أن اليونان تقف إلى جانب تونس وتُقدّر مساندة الشعب التونسى لرئيسهم فى مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية.
بدوره، أعرب وزير الخارجية اليونانى عن تمسّك بلاده بعلاقات الصداقة التى تجمعها بتونس واستعدادها لمواصلة مساعدتها ودعمها فى المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
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