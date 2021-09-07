أبو الغيط يستقبل مديرة المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خليدة بوزار مديرة المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اليوم الثلاثاء، فى مقر جامعة الدول العربية، حيث قدم الأمين العام التهنئة لها بمناسبة توليها هذا المنصب المهم متمنياً لها التوفيق والنجاح فى أداء مهمتها.





وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام، أشاد فى بداية اللقاء بالتعاون المثمر والدعم الذى يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للجامعة العربية، وبدورها أعربت "بوزار" عن أهمية المنطقة العربية فى عمل البرنامج حيث قامت منذ توليها هذا المنصب بزيارة 4 دول عربية هى سوريا ولبنان والأردن ومصر، للوقوف على احتياجات هذه الدول وتعزيز التعاون معها فى مجالات عمل البرنامج وهى التغير المناخى، بطالة الشباب، المياه، تمكين المرأة، المساواة بين الجنسين، البيئة، الطاقة.. وغيرها.

كما أشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون القائم بين الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وحكومة اليابان، حيث تم عقد خمس موائد مستديرة حتى الآن لمناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك ولعل أهمها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وكيفية تجاوز هذه الازمة، فضلاً عن الدعم الذى قدمته حكومة اليابان لتطوير البنية التحتية لشبكة نظم المعلومات بالجامعة.

كما شهد اللقاء عرض للتعاون القائم فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم البرنامج لعدد من المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية المتخصصة كالإسكان والمياه، وتم اقتراح إقامة تعاون بين الجانبين فى إعداد تقرير التنمية البشرية فى العالم العربى، لما تملكه الجامعة العربية من معلومات موثقة وذات مصدقيه يمكن استخدامها فى إعداد التقرير.

وأضاف المصدر أن "بوزار" تحدثت عن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبدوره وجه الأمين العام بتشكيل لجنة من القطاعات المعنية داخل الأمانة العامة لصياغة ورقة تضمن أولويات الدول العربية فى المرحلة القادمة لكى يتسنى للبرنامج دراستها والنظر فى تنفيذها.