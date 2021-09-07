”طالبان”: حكومتنا ستطبق الشريعة وتحمي حقوق الإنسان 

قال زعيم حركة "طالبان"، هبة الله آخوند زاده، إن الحكومة الجديدة في أفغانستان سوف تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، كما ستحمي حقوق الإنسان والأقليات.

وأوضح في بيان عقب الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، أن السلطات الحالية سوف تعمل على "السيطرة على شؤون البلاد وتسييرها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن ذلك يشمل جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان، حيث ستنظمها في المستقبل "قوانين الشريعة الإسلامية".

وتابع زعيم الحركة بالقول إن الحكومة ستعمل أيضا على "حماية المصالح العليا للبلاد وتأمين الحدود وضمان السلام الدائم والازدهار والتنمية".

كما أشار إلى أن الحكومة سوف تتخذ خطوات جدية نحو "حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إطار الدين الإسلامي".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الحركة ملامح تشكيلتها الحكومية، حيث أعلنت الملا محمد حسن رئيسا للحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، على أن يشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.