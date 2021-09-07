”الطاقة الذرية”: إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% 

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".
وأوضحت الوكالة في تقرير أعدته أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن ما يقدر بنحو عشرة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%".
وكانت الوكالة أفادت في 17 أغسطس الماضي بأن "إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي".
وأضافت أن "طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60%".
وأفادت في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها بأن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60% في مفاعل فوق الأرض في نطنز.
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