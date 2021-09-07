تمويل شخصي سريع بدون كفيل بالتقسيط حتي 240 شهر والموافقة الفورية

تمويل شخصي بالتقسيط حتي 240 شهر من بنك الراجحي، حيث يقدم مصرف الراجحي قروض مسيرة للعملاء التي تساعدهم في الأزمات الصعبة، ويعد مصرف الراجحي من أكثر عمليات البحث عبر شبكة الأنترنت حول إمكانية الحصول علي قروض مختلفة، ويعتبر المصرف من اهم واكبر المصارف الإسلامية تقدم تمويلات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، واهم ما يتميز به تمويل الراجحي الخدمات التمويلية المتنوعة لتناسب جميع الفئات المجتمع ويتم الحصول علي القرض في اقل من 30 دقيقة، وها نحن الآن نقدم لكم كيفية الحصول علي قرض شخصي من بنك الراجحي والحصول عليه من خلال الرابط التقديم.

شروط ومزايا التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

يستطيع المواطنين الحصول علي تمويل شخصي بفترة سداد تصل إلي 240 شهر بدون فوائد، ويقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل إلي 3 مليون ريال سعودي كحد اقصي، ويتميز مصرف الراجحي بخدمة العملاء وإرضائهم وتسهيل كل التعاملات المالية ويمكن أن يتم الحصول علي تمويل شخصي من الموقع الالكتروني، وذلك يتم صرف القرض بشروط محددة لابد من تواجدها للحصول علي التمويل كالتالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عاما، وإذا كان من المتقاعدين لا يزيد عمره عن 70 عاما.

يجب أن يكون الراتب الشهري للراغب في الحصول علي التمويل الشخصي لا يقل عن 2000 ريال سعودي

لا يقل الراتب الشهري الخاص للعاملين في القطاع الحكومي عن 5000 ريال سعودي.

لا يقل الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص عن 7500 ريال سعودي.

يصل مبلغ التمويل إلي 3 مليون ريال سعودي وبفترة سداد تصل إلي 240 شهر.

التقديم علي تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهر من مصرف الراجحي

رابط التقديم علي موقع مصرف الراجحي الالكتروني الرسمي والدخول علي طلب التقديم كما يلي: