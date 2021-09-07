التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وموعد وكم فرصة متاحة لاجتياز الاختبار

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية تعتبر من الأساسيات لدي كل الطلاب في بداية كل عام دراسي جديد في المملكة العربية السعودية، وتعريف اختبار القدرات المعرفية هو اختبار مخصص للطلاب والطالبات خريجي الماجستير والبكالوريوس بالسعودية تتطلبه الجهات الحكومية باختبار مرجعي خلال تقدمهم لشغل وظائف نظام الخدمة المدنية لكلًا من المراتب (السادسة والسابعة والثامنة) كمطلبًا أساسيًا لقبولهم بتلك الوظائف، ويكون الهدف الأساسي لاختبار القدرة المعرفية العامة للطلاب والطالبات هو قياس القدرات والإمكانيات العقلية التي يمتلكها الشخص الممتحن لمعرفة مدي إدراكه وفهه للعلاقات بين الأشياء والأحداث، وأيضًا يكون مقياسًا أساسيًا لمعرفة كيفية التقيم للمواقف الحياتية اليومية وإصدار الأحكام.
طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية في المملكة
ويكون التسجيل في اختبار القدرات المعرفية في المملكة حسب خطوات حددتها وزارة التعليم في السعودية وهذه الخطوات هي كما يلي:
- تسجيل الدخول في قياس عبر رابط التسجيل علي موقع قياس.
- من ملف المستفيد قم بإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك.
- يظهر أمامك كل الاختبارات المتاحة للتسجيل، واختباراتك التي قمت بها سابقا، أو حتى الاختبارات التي تم إلغاءها وكذلك نتائج الاختبارات.
- سيظهر ايضا البيانات المالية الخاصة بك وطريقة الدفع.
- من أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل اختر اختبار القدرة المعرفية.
- ويمكنك البحث عن اختبار القدرة المعرفية بسهولة عن طريقة فلتره البحث والاختيار بين الاختبارات الورقية أو عبر الحاسوب.
- اضغط موافق على جميع التعليمات الموضحة و الشروط والأحكام.
- اختر المكان الجغرافي بين مناطق المملكة المتاح للاختبار ، وذلك عبر مشاركة موقعك – أن رغبت – وبعدها اختر مكان الاختبار المناسب لك.
- يمكن الاختيار بين ثلاثة مراكز مختلفة للمفاضلة بينها وتحديد الأفضل لك لأجراء اختبار القدرة المعرفية.
- بعدها يظهر لك المواعيد المتاحة ، قم بالاختبار بينها للأفضل لوقتك ، ثم اضغط موافق.
- ستظهر لك الآن تذكرة كاملة بكل البيانات والمعلومات التي قمت بتسجيل اختبار القدرات المعرفية من خلالها.
- قم بمراجعة بياناتك الشخصية والتأكد منها ، ثم اضغط موافق على تعليمات اختبار القدرة المعرفية الظاهرة أمامك.
- اضغط تأكيد حجز موعد الاختبار.
- الآن اضغط الانتقال إلي مرحلة الدفع لتسديد قيمة الاختبار سواء الورقي أو المحوسب.
- اذا اخترت الدفع عن طريق سداد ، اضغط صداد ثم التالي ليظهر لك قيمة الفاتورة ثم ادفع.
- اذا اخترت طريقة الدفع عن طريق البطاقة الالكترونية اضغط ذلك الاختيار ومن ثم سيظهر لك أشعار بالقيمة ، اضغط زر ادفع.
- لابد أن تحرص على تسديد قيمة الاختبار قبل الموعد المحدد تجنبا لإلغاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر قياس.
الجدير بذكر أن منصة قياس أتاحت الكثير من الخدمات من خلال موقعها الالكتروني منها التسجيل في قياس والاستعلام عن النتائج من تطبيق توكلنا وغيرها الكثير من الخدمات.
عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للفترة الأولي لهذا العام كانت بداية من تاريخ 5/ 7 / 2021 وانتهت بتاريخ 4 / 8 / 2021 وذلك لفترة التسجيل المبكر ، وكانت فترة الاختبار فهي 3 أيام فقط من 4 إلى 7 / 9 / 2021.
أما عن الفترة الثانية والثالثة فلم يتم تحديد موعد التسجيل بها حتى الآن ، ويمكن تأدية اختبار القدرة المعرفية باللغة العربية وهو متاح للجنسين بشكل ورقي.
والمدة الصالحة لهذا الاختبار هي (5) سنوات فقط، ويمكن للطلاب والطالبات التقدم لـ أداء ودخول اختبار القدرات المعرفية لـ (7) مرات في خلال الـ (3) سنوات، كما يحق لهيئة تقويم التعليم والتدريب حصر عمليات التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية في بعض الفترات للطلاب والطالبات الذين لم يقوموا بالتسجيل فيها قبل ذلك، وتعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية معتدا به وذو صلاحية بعد 5 سنوات من اجتيازه ، وبعدها لابد من تكرار الاختبار لتقديمه للجهات المعنية
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التسجيل في اختبار القدرة المعرفية تعتبر من الأساسيات لدي كل الطلاب في بداية كل عام دراسي جديد في المملكة العربية السعودية، وتعريف اختبار القدرات المعرفية هو اختبار مخصص للطلاب والطالبات خريجي الماجستير والبكالوريوس بالسعودية تتطلبه الجهات الحكومية باختبار مرجعي خلال تقدمهم لشغل وظائف نظام الخدمة المدنية لكلًا من المراتب (السادسة والسابعة والثامنة) كمطلبًا أساسيًا لقبولهم بتلك الوظائف، ويكون الهدف الأساسي لاختبار القدرة المعرفية العامة للطلاب والطالبات هو قياس القدرات والإمكانيات العقلية التي يمتلكها الشخص الممتحن لمعرفة مدي إدراكه وفهه للعلاقات بين الأشياء والأحداث، وأيضًا يكون مقياسًا أساسيًا لمعرفة كيفية التقيم للمواقف الحياتية اليومية وإصدار الأحكام.
طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية في المملكة
ويكون التسجيل في اختبار القدرات المعرفية في المملكة حسب خطوات حددتها وزارة التعليم في السعودية وهذه الخطوات هي كما يلي:
- تسجيل الدخول في قياس عبر رابط التسجيل علي موقع قياس.
- من ملف المستفيد قم بإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك.
- يظهر أمامك كل الاختبارات المتاحة للتسجيل، واختباراتك التي قمت بها سابقا، أو حتى الاختبارات التي تم إلغاءها وكذلك نتائج الاختبارات.
- سيظهر ايضا البيانات المالية الخاصة بك وطريقة الدفع.
- من أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل اختر اختبار القدرة المعرفية.
- ويمكنك البحث عن اختبار القدرة المعرفية بسهولة عن طريقة فلتره البحث والاختيار بين الاختبارات الورقية أو عبر الحاسوب.
- اضغط موافق على جميع التعليمات الموضحة و الشروط والأحكام.
- اختر المكان الجغرافي بين مناطق المملكة المتاح للاختبار ، وذلك عبر مشاركة موقعك – أن رغبت – وبعدها اختر مكان الاختبار المناسب لك.
- يمكن الاختيار بين ثلاثة مراكز مختلفة للمفاضلة بينها وتحديد الأفضل لك لأجراء اختبار القدرة المعرفية.
- بعدها يظهر لك المواعيد المتاحة ، قم بالاختبار بينها للأفضل لوقتك ، ثم اضغط موافق.
- ستظهر لك الآن تذكرة كاملة بكل البيانات والمعلومات التي قمت بتسجيل اختبار القدرات المعرفية من خلالها.
- قم بمراجعة بياناتك الشخصية والتأكد منها ، ثم اضغط موافق على تعليمات اختبار القدرة المعرفية الظاهرة أمامك.
- اضغط تأكيد حجز موعد الاختبار.
- الآن اضغط الانتقال إلي مرحلة الدفع لتسديد قيمة الاختبار سواء الورقي أو المحوسب.
- اذا اخترت الدفع عن طريق سداد ، اضغط صداد ثم التالي ليظهر لك قيمة الفاتورة ثم ادفع.
- اذا اخترت طريقة الدفع عن طريق البطاقة الالكترونية اضغط ذلك الاختيار ومن ثم سيظهر لك أشعار بالقيمة ، اضغط زر ادفع.
- لابد أن تحرص على تسديد قيمة الاختبار قبل الموعد المحدد تجنبا لإلغاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر قياس.
الجدير بذكر أن منصة قياس أتاحت الكثير من الخدمات من خلال موقعها الالكتروني منها التسجيل في قياس والاستعلام عن النتائج من تطبيق توكلنا وغيرها الكثير من الخدمات.
عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للفترة الأولي لهذا العام كانت بداية من تاريخ 5/ 7 / 2021 وانتهت بتاريخ 4 / 8 / 2021 وذلك لفترة التسجيل المبكر ، وكانت فترة الاختبار فهي 3 أيام فقط من 4 إلى 7 / 9 / 2021.
أما عن الفترة الثانية والثالثة فلم يتم تحديد موعد التسجيل بها حتى الآن ، ويمكن تأدية اختبار القدرة المعرفية باللغة العربية وهو متاح للجنسين بشكل ورقي.
والمدة الصالحة لهذا الاختبار هي (5) سنوات فقط، ويمكن للطلاب والطالبات التقدم لـ أداء ودخول اختبار القدرات المعرفية لـ (7) مرات في خلال الـ (3) سنوات، كما يحق لهيئة تقويم التعليم والتدريب حصر عمليات التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية في بعض الفترات للطلاب والطالبات الذين لم يقوموا بالتسجيل فيها قبل ذلك، وتعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية معتدا به وذو صلاحية بعد 5 سنوات من اجتيازه ، وبعدها لابد من تكرار الاختبار لتقديمه للجهات المعنية
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