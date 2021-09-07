التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وموعد وكم فرصة متاحة لاجتياز الاختبار

الجدير بذكر أن منصة قياس أتاحت الكثير من الخدمات من خلال موقعها الالكتروني منها التسجيل في قياس والاستعلام عن النتائج من تطبيق توكلنا وغيرها الكثير من الخدمات.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية

عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للفترة الأولي لهذا العام كانت بداية من تاريخ 5/ 7 / 2021 وانتهت بتاريخ 4 / 8 / 2021 وذلك لفترة التسجيل المبكر ، وكانت فترة الاختبار فهي 3 أيام فقط من 4 إلى 7 / 9 / 2021.

أما عن الفترة الثانية والثالثة فلم يتم تحديد موعد التسجيل بها حتى الآن ، ويمكن تأدية اختبار القدرة المعرفية باللغة العربية وهو متاح للجنسين بشكل ورقي.

عدد فرص اختبار القدرة المعرفية

والمدة الصالحة لهذا الاختبار هي (5) سنوات فقط، ويمكن للطلاب والطالبات التقدم لـ أداء ودخول اختبار القدرات المعرفية لـ (7) مرات في خلال الـ (3) سنوات، كما يحق لهيئة تقويم التعليم والتدريب حصر عمليات التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية في بعض الفترات للطلاب والطالبات الذين لم يقوموا بالتسجيل فيها قبل ذلك، وتعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية معتدا به وذو صلاحية بعد 5 سنوات من اجتيازه ، وبعدها لابد من تكرار الاختبار لتقديمه للجهات المعنية