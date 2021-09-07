عروض تمويل عقاري الراجحي الجديدة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية

عروض تمويل عقاري الراجحي من اهم العروض التي تم إطلاقها في الشهر الحالي. والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا وحديثا بالمملكة عن مجموعه عروض جديده ومختلفه مثل عروض الراجحي والمجدوعي علي هيونداي في الشهر الحالي ومعرفه شروط العروض. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن البطاقة الرقمية كاش باك الجديدة من الراجحي والاستمتاع بالمزايا الفريدة التي تقدمها. والآن سوف نوضح لكم اهم العروض الجديدة التي يقدمها المصرف والشروط والمميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها أيضا. وكيفيه الحصول علي العرض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

عروض تمويل عقاري الراجحي

اعلن المصرف عن عروض التمويل العقاري الجديدة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بالمملكة. كما يمكن لعملاء الصندوق بالاستفادة من العروض ولكن بعض استيفاء الشروط المطلوبة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 1 سبتمبر 2021 وتنتهي في 30 سبتمبر 2021. كما اعلن المصرف أيضا عن مميزات العروض والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

هامش الربح تنافسي وبسيط جدا.

فتره سداد التمويل تصل إلي 35 عام.

العروض تشمل جميع المنتجات الخاصة بالتمويل العقاري.

رسوم التقييم والرسوم الإدارية مسترده.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 3.74%.

بالنسبة لعملاء صندوق التنمية تصل فتره السداد إلي 25 سنه.

شروط عروض الراجحي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن شروط العروض والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب تواجد احد بطاقات الراجحي الائتمانية أو منخفضه الرصيد أو الحسم الشهري للحصول علي الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية والتقييم.

يتم تحويل الاسترداد الكترونيا في خلال 7 أيام عمل.

يجب أن تكون بطاقه الراجحي ساريه ومفعله وغير متأخرة في السداد.

تطبق شروط وأحكام الراجحي.

كيفيه الحصول علي عروض التمويل العقاري

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض تمويل عقاري الراجحي عن طريق زياره احد فروع المصرف الموجودة في جميع أنحاء المملكة. أو الاتصال علي رقم المصرف 8001241222. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: