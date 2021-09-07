موعد صرف دعم برنامج ريف reef ورقم الاتصال الموحد

موعد صرف دعم برنامج ريف هو مايبحث عنه العديد من المتقدمين للحصول على دعم برنامج ريف والذي يقوم بتقديم الدعم المادي للأسر المنتجة والعاملين بالقطاع الزراعي بهدف تحسين حالتهم المادية، والحصول على إمكانيات تساعدهم في الزيادة من إنتاجهم والاستمرار في العمل.

ويعد برنامج ريف هو الأول من نوعه من أجل دعم المنتجات الزراعية، وانتاج الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم البرنامج بتقديم الدعم المادي لكافة المتقدمين والذين تنطبق عليهم كافة شروط القبول، وذلك بهدف التحسين وزيادة الانتاج الخاصة بهم، حيث أن دعم برنامج ريف هو دعم مالي غير مسترد، وليس قرض يحصل على المستفيدين.

برنامج ريف

وقد قامت وزارة البيئة والمياه الزراعة في المملكة العربية السعدية بإطلاق برنامج ريف بهدف التنمية الريفية تقديم المساعدة لصغار المزارعين والأسر المنتجة، حيث يختص برنامج ريف بتقديم الدعم المادي لصغار المزراعين بالإضافة إلى العاملين في العديد من القطاعات التابعة للقطاع الزراعي مثل: قطاعات: العسل، والمحاصيل، وتربية الماشية، والأسماء، والبن، غيرها من قطاعات الأسر المنتجة.

التسجيل في برنامج ريف

ويتم التسجيل في برنامج ريف بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من أجل الحصول على الدعم المقدم من البرنامج، والغير مسترد لكافة المستفيدين، حيث يمكن للراغبين في التسجيل في برنامج ريف اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة برنامج ريف عبر زيارة reef.gov.sa .

. إنشاء حساب جديد.

ادخال البيانات التي يطلبها منك الموقع.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يتم إرسال رسالة نصية إلى الجوال بها رمز التحقق من أجل التمكن من الدخول إلى المنصة.

القيام بتسجيل الدخول إلى منصة ريف.

كتابة رقم الحساب البنكي.

هل دعم برنامج ريف قرض

وقد قام الحساب الرسمي لبرنامج ريف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر تغريدة يتساءل فيها هل دعم برنامج ريف قرض، إلا أنه أجاب في صورة على هذه التغريدة بأن الدعم المادي المقدم من برنامج ريف هو دعم حكومي، حيث قدم البرنامج دعم مادي عير مسترد لكافة المتقدمين من المنتجين الزراعيين، والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق على هذا الدعم بشكل سنوي.

موعد صرف برنامج ريف

ويتساءل العديد من مستفيدي دعم منصة ريف الالكترونية عن موعد صرف الدعم المادي المقدم من البرنامج، حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة بحسم الجدل المثار حول موعد صرف دعم برنامج ريف، حيث أوضحت الزارة أنه يبدأ صرف دعم برنامج ريف بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف حتى اليوم العاشر من الشهر ذاته، وأوضحت الوزارة أنه يتم تكرار صرف الدعم وفقاً لنوع القطاع المسجل في البرنامج.

رقم برنامج ريف

كما أوضح برنامج ريف أنه تم تخصيص رقم اتصال موحد من أجل الاستفسار حول كل مايتعلق ببرنامج ريف، حيث يمكن للراغبين في الاستعلام عن خدمات برنامج ريف الاتصال على رقم برنامج ريف وهو 19930 وسيتم الاتصال على كافة الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج وطريقة التسجيل وغيرها من معلومات تهم المشتركين في برنامج ريف والراغبين في التسجيل، وقد تم تحديد مواعيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً من أجل الرد على الاستفسارات عبر الهاتف.

برنامج ريف تويتر

كما تم إنشاء حساب رسمي لمنصة ريف الالكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر من أجل الرد على الاستفسارات والتواصل بشكل أسرع مع المستفيدين، ويمكن للسادة الراغبين في الاستفسار عن برنامج ريف وحالة الدفع وغيرها التواصل عبر حساب برنامج ريف الرسمي على تويتر هو [email protected] وسيتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن.

رابط منصة ريف

ويمكن للسادة الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من برنامج ريف والاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه البرنامج لصغار المزارعين والأسر المنتجة الدخول إلى رابط منصة ريف على الانترنت من خلال reef.gov.sa ومن ثم القيام بالتسجيل وتقديم الأوراق التي يطلبها الموقع من أجل الاستفادة من خدمات البرنامج والدعم المادي.