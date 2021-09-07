رابط التسجيل في الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443 madrasati sa

التسجيل في الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443 التعليمية هو واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يحبث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من اجل معرفة الطريقة التي تستخدم في عملية التسجيل في الاختبارات المركزية عبر المنصة الرقمية المخصصة للتعليم في المملكة العربية السعودية.

التسجيل في الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443

تعد هذه الاختبارات واحدة من ضمن الاختبارات التي تقدمها وزارة التعليم للطلاب في المملكة حتي يتم التحسين من مستواهم الدراسي، وتعد منصة مدرستي التعليمية هي واحدة من ضمن المنصات التعليمية الموجودة في السعودية والتي اطلقتها وزارة التعليم من اجل استمرار مراحل التعليم المختلفة في المملكة وخاصة بعد توقف الدراسة.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

تستطيع القيام بعملية التسجيل في منصة مدرستي للطلاب عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:

الأنتقال إلي موقع منصة مدرستي علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع التسجيل الجديد.

تقوم باختيار حساب ولي الأمر.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم الخاص بحسابك في نظام نور.

تكتب رقم السر.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر التسجيل.

بعد ذلك تقوم بالذهاب إلي تطبيق توكلنا.

اختيار تفعيل منصة مدرستي التعليمية من قائمة الخدمات.

تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك.

الضغط علي زر التفعيل.

طريقة التسجيل في الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443

يمكن أن تقوم بالتسجيل في الاختبارات من خلال المنصة التعليمية عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية: