الأمم المتحدة : لا توجد دولة في مأمن من آثار تغير المناخ
حثت كبيرة مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة باتريشيا سبينوزا الحكومات على تبني إجراءات سريعة وواسعة النطاق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف معها محذرة من أنه لا توجد دولة في مأمن من آثار تغير المناخ.
وقالت سبينوزا "لم يعد هناك وضع يمكننا القول فيه إن هذه هي البلدان الضعيفة وهذه هي الدول غير المعرضة للخطر".
وناشدت سبينوزا الحكومات التي وقعت على اتفاقية باريس لعام 2015 أن تدعم "الجهود الطموحة و السريعة والواسعة النطاق والتحويلية" للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والاستعداد للآثار الحتمية لارتفاع درجة حرارة العالم ، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة.
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