أمر ملكى سعودى بإنهاء خدمة مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيا بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربى، مدير الأمن العام، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.





وجاء نص البيان بحسب "وكالة الأنباء السعودية":

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.

وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربى لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصى، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبى القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربى مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود