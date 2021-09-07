إسميك: دعوة إبراهيم عليه السلام ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

جدة - نرمين السيد - علق الكاتب حسن إسميك، على منتقدى العمران والتوسع الذى مرت به مكة المكرمة ومسجدها ومشاعرها فى السنوات الأخيرة، بأنه قد أثر على روحانيتها وبهاء قداستها، مشيرا إلى أن دعوتها المستجابة لا تجعل أى توسع أو عمران أن يحد من روحانية هذه البقعة المباركة، فالاستجابة الإلهية ستبقى أكبر وأقدر من كل شيء.





أضاف إسميك، فى مقال له بعنوان: "مكة المكرمة.. دعوة إبراهيم عليه السلام "، أما من يغمز من طرف خفى ليقول أن هذه الأبنية وهذا التوسع قد غيب بيوت الصحابة وحولها إلى فنادق ومطاعم فهذا يدل عن جهل كبير بتاريخ مكة وتطور بناء المسجد الحرام فيها، ذلك لأن بيوت الصحابة القديمة دخلت ضمن الحرم المكى ولم يبق منها شيء خارجه منذ مئات السنين.

تابع: وكان عمر بن الخطاب أول من ضم البيوت للحرم، ثم تبعه فى ذلك عثمان بن عفان. ثم أضاف الوليد بن عبد الملك توسعة جديدة للمسجد الحرام بعد سيل أصاب المدينة وهدم الكثير من أبنيتها، ثم قام أبو جعفر المنصور بزيادة مساحة الركن اليمانى حتى صارت دار الندوة داخل الحرم، ثم أمر المعتضد بالله بهدم الدار وجعلها من أروقة المسجد، ثم أضاف المقتدر بالله منزلى زبيدة زوجة هارون الرشيد لحرم المسجد، وهكذا توالت القرون حتى لم يبق من آثار مكة القديمة شيء سوى الكعبة وما يحيط بها، حجر إسماعيل ومقام إبراهيم وبئر زمزم.

ولفت إلى أنه إذا كانت الكعبة ذاتها، وهى الأعظم بنيانا من كل ما حولها، قد أعيد بناؤها عدة مرات نتيجة ما أصابها من سيول جارفة، أفيعقل أن المنازل القديمة التى بنيت من 1400 عام قد بقيت قائمة فى أماكنها؟ ويكفى دليلا على ذلك أن مؤرخى مكة قد اختلفوا على مواقع منازل الصحابة بعد مضى حوالى ثلاثمئة عام من ظهور الإسلام. حتى منزل السيدة خديجة، والذى انطلقت منه دعوة النبى الكريم عليه السلام قد اختلف كل من الأزرقى والفاكهى، وهما من مؤرخى القرن الهجرى الثالث فى تحديد مكانه، وهما صاحبا أقدم كتابين عن تاريخ مكة، وقد أجمعا على أن معاوية بن أبى سفيان اشترى المنزل وأقام مسجدا فى مكانه.

ونوه بأنه من المؤكد أن منازل مكة وبيوتها قد تبدلت خلال الألف وأربعمئة عام الماضية مئات المرات، ولم يبق منها شيء ليصل إلى زماننا هذا، أما العمران الذى تشهده مكة اليوم فهو قدرها الطبيعى وسنة تطور الحياة فيها. وستبقى دعوة إبراهيم عليه السلام مستجابة أيضا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.