بايدن يشدد على ضرورة تحرك الولايات المتحدة والعالم لمواجهة تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال زيارته لمنطقة متضررة من إعصار "إيدا" فى ولاية نيو جيرسى، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن جميع أنحاء الولايات المتحدة تتأثر بالطقس السيئ، مضيفاً أنه من الضرورى التحرك لمكافحته.

وتابع الرئيس الأمريكى، أنه زار المناطق المتأثرة بالطقس القاسى فى جميع أنحاء البلاد بما فيها حرائق الغابات فى كاليفورنيا والأعاصير فى لويزيانا.

وأكد "بايدن" أن الولايات المتحدة تشهد الآن "نقطة انعطاف" فيما يتعلق بأزمة المناخ، مشيراً إلى أن واشنطن "قد اعترفت أخيراً بحقيقة أن الاحتباس الحرارى أمر حقيقى وأنه يتحرك بوتيرة لا يمكن تصديقها وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".