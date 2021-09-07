هُنا التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي

تزداد عمليات البحث بشكل مستمر من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للتعرف على كيفية التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، حيث يعد برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم التي يتم طرحها من قبل الحكومة السعودية للمواطنين للاستفادة منها، ويتم طرح هذا العام بشكل شهري للمستحقين تبعًا لمجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها الحكومة السعودية مسبقًا، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل مباشرة بشكل إلكتروني في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم.

برنامج حساب المواطن السعودي

يعتبر برنامج حساب المواطن هو واحد من أهم برامج الدعم التي حرصت الحكومة السعودية على إطلاقها منذ فترة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم الدعم المالي للمستحقين تبعًا لتوافر الضوابط والشروط، حيث يتم تقديم الدعم بشكل شهري عقب التأكد من شروط الأهلية للمواطن والتي تتمثل فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية وألا يكون خارج السعودية في آخر سنة قبل التقديم للحصول على الدعم،

يجب ألا يكون المتقدم موجود في إحدى دور الإيواء أو السجون في السعودية.

يتم تحديد المبلغ المالي المستحق للمستفيد تبعًا لعدد أفراد الأسرة والدخل المالي لهم.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن من خلال ما يلي: