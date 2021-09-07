رقم بنك الراجحي المجاني للجوال للاستفسار، من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنين بالمملكة السعودية هي معرفة كافة الخدمات التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي لجميع المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية، بالإضافة إلى أنها تساعد على دعم المشروعات الوطنية، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على رقم بنك الراجحي المجاني وأهم المميزات والخدمات الهامة التي يقوم بتقديمها البنك المواطنين.

رقم بنك الراجحي المجاني للجوال للاستفسار

يمكن لجميع المواطنين بالمملكة السعودية الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من بنك الراجحي من خلال رقم بنك الراجحي المجاني وسوف نعرض لكم الأرقام من خلال السطور القادمة،

يعتمر رقم بنك الراجحي المجاني هو 00966920003344 أو يمكنكم الاتصال على رقم آخر من خلال الجوال للاستفسار عن الخدمة في أي وقت من خلال رقم 800 12488 80.

يمكنكم أيضا الاتصال برقم بنك الراجحي الخاص بالعملاء الجدد للاستفادة من الخدمات وهو رقم 8 0 0 1 2 4 1 2 2 2 بينما رقم خدمة العملاء للأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية قديمة يمكنهم الاتصال على الرقم المجاني الموحد 9200 0084.

يمكن أيضا تقديم الشكاوى والاستفسارات أو المجتمعات من خلال رقم الواتساب الخاص ببنك الراجحي على رقم 9 2 0 0 0 3 3 4 4.

طريقة التسجيل من خلال خدمات الهاتف الراجحي

يمكن لجميع العملاء التسجيل من خلال خدمات بنك الراجحي من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

أولا يقوم هذا المواطن السعودي بالاتصال على الرقم الموحد الخاص بالبنك وهو 00966920033334 بعد ذلك يقوم بالضغط على رقم 0 ويقوم بسماع الرسالة المسجلة التي تساعد على تحديد الخدمة ثم يقوم باختيار الخدمات الأخرى

بعد ذلك يقوم بالضغط على رسائل رقم ثلاثة للتسجيل في خدمة الهاتف المصرفي ثم اضغط على رقم 1 للتسجيل في الخدمات المصرفية الهاتفية وبعد إضافة البيانات الشخصية تسجل البطاقة بالبنك ويطلق على بطاقة الصراف الآلي بعد ذلك يقوم العميل بالضغط على الأرقام السبعة الأخيرة الخاصة بحسابه ثم أضافة الرقم السري المكون من أربع أرقام.