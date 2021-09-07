شروط قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة السعودية الاستفادة من قرض نفاذ العمل الحر الذي يتم تقديمه من خلال بنك التنمية الاجتماعية لزيادة فرص الاستثمار، لكي يتمكن العديد من الأشخاص من تحقيق أحلامهم في إدارة الأعمال حيث يساعدهم هذا القانون في عمل العديد من المشروعات والتطوير وبدون فوائد، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.شروط قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية
يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الفرص الهامة والمميزة لجميع المواطنين بالمملكة السعودية حيث يمكنهم تقديم التقديم على قرض للعمل الحر لجميع الفئات كما أنه يتناسب مع المجال وأصحاب العمل الخاص أو الحكومي و إليكم الشروط المحددة من البنك وهي كالآتي،
- أولا من أهم الشروط المحددة من قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية أن يكون هذا المواطن سعودي الجنسية وأن يقيم داخل البلاد وعمرة لا يتعدى 60 عام ولا يقل عن 21 عام.
- ينبغي ألا يكون هذا الشخص المتقدم قد حصل على قرض من بنك آخر وينبغي أن يقوم بسداد في حالة الحصول عليه وإن يكون لديه فكره مشروع مميز، ويجب تقديم ما يثبت إجازة الشخص للحرف أو إدارة المشروع.
- ينبغي أن يقوم بتقديم ضمانات البنك تتصل بنسبة 50 بالمائة من إجمالي المبلغ والدخل الشهري لا يزيد عن 14000 ريال سعودي وأن يقوم بسداد الأقساط المستحقة في وقتها خلال خمس سنوات كحد أقصى بالإضافة إلى القيام بالفحص الائتماني، وأن تكون قيمة التعسر 30 , 000 جنيه لسعودي .
- يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم التمويل العيني ويصل قيمة القرض إلى 150 ألف جنيه سعودي.
- بينما يقوم بتقديم تمويل النقد الحر ويصل قيمته إلى 60 ألف ريال سعودي وهو يتناسب مع القطاع الخاص والعام والعاطلين عن العمل ولكن ينبغي ألا يتعدى عنهم 60 عام.
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شروط قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة السعودية الاستفادة من قرض نفاذ العمل الحر الذي يتم تقديمه من خلال بنك التنمية الاجتماعية لزيادة فرص الاستثمار، لكي يتمكن العديد من الأشخاص من تحقيق أحلامهم في إدارة الأعمال حيث يساعدهم هذا القانون في عمل العديد من المشروعات والتطوير وبدون فوائد، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.شروط قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية
يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الفرص الهامة والمميزة لجميع المواطنين بالمملكة السعودية حيث يمكنهم تقديم التقديم على قرض للعمل الحر لجميع الفئات كما أنه يتناسب مع المجال وأصحاب العمل الخاص أو الحكومي و إليكم الشروط المحددة من البنك وهي كالآتي،
- أولا من أهم الشروط المحددة من قرض نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية أن يكون هذا المواطن سعودي الجنسية وأن يقيم داخل البلاد وعمرة لا يتعدى 60 عام ولا يقل عن 21 عام.
- ينبغي ألا يكون هذا الشخص المتقدم قد حصل على قرض من بنك آخر وينبغي أن يقوم بسداد في حالة الحصول عليه وإن يكون لديه فكره مشروع مميز، ويجب تقديم ما يثبت إجازة الشخص للحرف أو إدارة المشروع.
- ينبغي أن يقوم بتقديم ضمانات البنك تتصل بنسبة 50 بالمائة من إجمالي المبلغ والدخل الشهري لا يزيد عن 14000 ريال سعودي وأن يقوم بسداد الأقساط المستحقة في وقتها خلال خمس سنوات كحد أقصى بالإضافة إلى القيام بالفحص الائتماني، وأن تكون قيمة التعسر 30 , 000 جنيه لسعودي .
- يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم التمويل العيني ويصل قيمة القرض إلى 150 ألف جنيه سعودي.
- بينما يقوم بتقديم تمويل النقد الحر ويصل قيمته إلى 60 ألف ريال سعودي وهو يتناسب مع القطاع الخاص والعام والعاطلين عن العمل ولكن ينبغي ألا يتعدى عنهم 60 عام.
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