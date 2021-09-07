link المساعدة المقطوعة وميعاد صرفها وايداع مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443هـ

المساعدة المقطوعة وميعاد صرفها ،ان المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تقام برعاية الملك السعودي سلمان وولي عهد محمد بن سلمان وذلك من اجل الوقوف بجانب المواطن السعودي ومن أجل دعم الظروف الحياتية التي نتعرض لها جميعا من اجل الرقي بمستوي المعيشة ومن اجل الحصول علي ما ييسر الظروف الحياتية التي نتعرض لها.

المساعدة المقطوعة وميعاد صرفها

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية باعلان انه قد تم فتح باب التقديم لطلب المساعدة المقطوعة ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية

1. الدخول الي الموقع الرسمي المساعدة المقطوعة

2. قم بتسجيل حساب جديد من خلال الموقع الرسمي للمساعده المقطوعة

3. قم بادخال بياناتك الشخصية في كل خانة متاحة مع مراعاة الدقة وصحة البيانات

4. سيتم ارسال رسالة تاكيد علي هاتفك الجوال

5. قم بادخال بيانات الدخل الشهري الخاص بك والحالة الاجتماعية والوظيفة وكافة البيانات المطلوبة

6. يجب ان يكون لدي المواطن حساب بنكي جاري ورقم حساب خاص به

الشروط المطلوبة للتقديم ببرنامج المسساعدة المقطوعة

1. يجب ان يكون المواطن سعودي الجنسية.

2. يجب ان لا يكون سن المتقدم لبرنامج المساعدة المقطوعة اقل من سن خمسة وثلاثون سنة.

3. عدم تجاوز راتب الدخل للفرد الاعزب مبلغ ثلاثة الاف ريال سعودي.

4. عدم تجاوز راتب الشخص المتقدم للمساعدة المقطعوعه ان كان متزوج مبلغ ستمائة وثمانون ريال سعودي لا غير.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

موعد صرف المساعدة المقطوعة ان عملية ايداع المقطوعة هي أكثر ما يتسائل عنه المواطنين حيث انها دائما ما تشغل مواطني المملكة العربية السعودية الذين ينتفعون بالضمان الاجتماعي ولكنه لا يوجد موعد محدد لصرف التمويل ولاكن هذه العملية تتم من خلال دراسة وبحث الحالة المتقدمة وحيث ان تمت دراسة الحالة من جميع جوانبها يتم اتخاذ الاجراءات سواء كانت بقبول ايداع المقطوعة لطالبها او رفض الطلب وفي حالة قبول الطلب يتم ايداعها في حساب المواطن في الحال ويكون موعد صرف المقطوعة مرة فقط خلال السنة وهذا وفقا للظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية وتكون قيمة المبالغ المالية التي يحصل عليها لمواطن من المساعدة المقطوعة تتراوح بين ثلاثة الاف ريال سعودي كحد أدني الي خمسة عشر الاف سعودي كحد أقصي يتم صرفهم وفقا لظروف المواطن ووضعه المادي والاقتصادي.