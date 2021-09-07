غدًا|السعودية توقف تعليق القدوم للبلاد من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين

جدة - نرمين السيد - صرَّح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من غد الأربعاء من الدول الثلاث الآتية دولة الإمارات، وجنوب إفريقيا، والأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.





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