إيقاف تعليق القدوم للسعودية من ثلاث دول بداية من صباح الغد

إيقاف تعليق القدوم إلى السعودية من ثلاث دول بدءًا من الغد؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن وقف قرار منع القدوم إلى المملكة من ثلاث دول؛ وهم دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ودولة الأرجنتين، وذلك عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى هذه الدولة صباح يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ويرجع قرار تعليق السفر من وإلى هذه الدول إلى الحد من تفشي وباء كورونا بين المواطنين داخل السعودية.

إيقاف تعليق القدوم إلى السعودية من ثلاث دول

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن صدور قرار إيقاف تعليق القدوم إلى السعودية من ثلاث دول، سواء المنافذ البحرية والجوية والبرية، بل والسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى هذه الدول اعتبارًا من صباح الغد الأربعاء الموافق الأول من شهر صفر 1443، الموافق 8 سبتمبر 2021، ولكن مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تخضع للتقييم بصفة مستمرة من جانب الجهات الصحية المسؤولة داخل السعودية، والدول المسموح القدوم منها وإليها كالتالي:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

جمهورية جنوب إفريقيا.

جمهورية الأرجنتين.

قرار تعليق السفر دون إذن مسبق

أصدرت وزارة الداخلية السعودية منذ شهر يوليو الماضي قرار تعليق السفر إلى عدد من الدول، وذلك لمن لم يحصل على إذن مسبق، ولم يلتزم بالمكوث أربعة عشر يوميًا خارج هذه الدول “غير المواطنين”، وتتمثل هذه الدول في:

جمهورية إثيوبيا.

جمهورية فيتنام.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

جمهورية أفغانستان.

كما شمل قرار تعليق السفر للسعودية دول أخرى؛ ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران، بالإضافة إلى تركيا والصومال والكونغو والهند وغيرها من الدول، كما تم إيقاف الطيران الجوي مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الالتزام بالحجر لجميع القادمين منها سواء المواطنين السعوديين أو غيرهم.

وترجع أسباب إصدار قرار تعليق القدوم للسعودية إلى:

المتابعة المستمرة لوباء كورونا ومدى انتشاره على المستوى المحلي والعالمي.

فضلًا عن التقارير التي تصدر عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن.

مدى استقرار الوباء على مستوى دول العالم.

لذلك صدر قرار إيقاف تعليق القدوم إلى السعودية.